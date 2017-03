Neue Runde der Gewalt?

ISRAEL

Jacques Ungar, 17. März 2017

Nach dem Messerangriff in der Jerusalemer Altstadt herrscht Angst vor einer neuen Eskalation im Konflikt zwischen Israeli und Palästinensern.



Die Konturen der sich herauskristallisierenden Situation und vor allem die Zusammenhänge zwischen dem einen und dem anderen Ereignis in und um Jerusalem sind zunächst noch recht verschwommen. Allerdings mehren sich seit dem palästinensischen Messerangriff in der Altstadt in der Nacht vom Sonntag auf Montag – ein Offizier der Grenzschutztruppen wurde dabei erheblich, ein anderer leicht verletzt, den Terroristen erschossen israelische Sicherheitskräfte – die Stimmen auf der israelischen Seite, die vor einer bevorstehenden neuen Runde der Gewalt in der Hauptstadt beziehungsweise in deren palästinensischen Vororten warnen.

Die Gerüchteküche brodelt

Das Motiv für potenzielle palästinensische Attentäter, als ob sie auf konkrete Motive angewiesen wären, ist wieder einmal die heraufbeschworene «Gefahr», in die israelische «Eindringlinge» die Al-Aqsa-Moschee bringen könnten. Hinzu kommen von den Palästinensern bereitwillig verbreiteten Gerüchte von einer angeblichen Absicht der Israeli, Muslime vom Tempelberg zu vertreiben. Dass Israel den Wahrheitsgehalt solcher Gerüchte vehement in Abrede stellt und von der Gegenseite Beweise für die Richtigkeit ihrer Hysterie verlangt, ändert nichts daran, dass die Gerüchtewelle bereits ein Eigenleben entwickelt hat und nur noch schwer zu unterdrücken sein dürfte. Erschwerend kommt hinzu, dass der offenbar religiöse und bärtige muslimische Terrorist vom Sonntagabend ebenfalls aus dem arabischen Vorort Jabel Mukaber stammte und ein Nachbar von Fadi al-Qanbar war, der vor einigen Monaten mit seinem Fahrzeug vier IDF-Soldaten in Jerusalem zu Tode gefahren hatte. Aus israelischer Sicht haben diverse Faktoren eine zuspitzend eskalierende Wirkung auf die Allgemeinstimmung in der Stadt, wie unter anderem «Haaretz» es am Dienstag schrieb: Das in der Knesset zur Abstimmung gelangende, in erster Lesung bereits akzeptierte Gesetz, das Muezzins verbieten soll, die Gläubigen am späten Abend und am frühen Morgen vom Minarett herab zum Gebet in der Moschee aufzurufen, fortgesetzte archäologische Ausgrabungen in der Ortschaft Silwan am Fuss des Tempelbergs, die Einweihung eines neuen Touristenpfades, ebenfalls nahe am Tempelberg und unterhalb der Al-Aqsa-Moschee. Bei dessen Einweihung nahmen zahlreiche rechtsgerichtete israelische Politiker teil, was bei der Linken und nicht zuletzt auch bei den Arabern den Verdacht aufkommen liess, dass es sich um ein touristisches Projekt mit politischen Nebengedanken handle. Es verwundert daher auch nicht, dass sowohl die palästinensische Führung als auch die jordanische Regierung die Angelegenheit verurteilten und beanstandeten, dass das Projekt «zu Lasten der muslimischen Traditionen in der Gegend» gehe.

Vermehrt religiöse Besucher

Den Hintergrund für die palästinensischen Klagen liefert aber vor allem die wachsende Zahl religiöser Juden, die in letzter Zeit den Tempelberg besucht haben. Am vergangenen Donnerstag etwa, dem Fasttag für die Königin Esther, besuchten 96 Juden den Tempelberg, 60 Prozent mehr als letztes Jahr an diesem Fasttag. Jüdische Tempelbergaktivisten sprechen von einer stetigen Zunahme der Zahl der jüdischen Besucher der Stätte in den letzten sechs Monaten. Gefördert worden sein dürfte diese Tendenz durch eine Lockerung der strikten, von der Polizei nach der letzten Runde der Gewalt 2014 und 2015 eingeführten Regeln. Besucher dürfen laut «Haaretz» jetzt wieder den Tempelberg in grös-seren Gruppen von bis zu 40 Personen betreten, und die Dauer der Touren ist verlängert worden. So soll die Zeit, in welcher der Tempelberg jüdischen Besuchern offensteht, um täglich 30 Minuten verlängert worden sein.

Von verschiedener Seite wird dabei immer wieder versucht, Öl ins Feuer zu giessen. So spricht der Jerusalemer Waqf, die höchste für muslimische religiöse Belange zuständige islamische Instanz, in einem kürzlich als «Hilferuf» etikettierten Dokument davon, dass Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee seit 1967 vor dem Hintergrund eines «zionistischen Judaisierungsplans» einer «rassistischen und wahnsinnigen» jüdischen Attacke ausgesetzt sei.

Anlass zur Besorgnis

Auf der anderen Seite schrieb am Montag die Zeitung «Yediot Achronot», dass Kulturministerin Miri Regev und Zeev Elkin, Minister für Jerusalem-Angelegenheiten und Fragen des jüdischen Erbes, dabei seien, einen staatlichen Fonds für die Tempelberg-Erbschaftsstiftung einzurichten. Mit diesem Fonds sollen staatliche israelische Gelder in die Festigung des jüdischen Bandes zum Tempelberg investiert werden. Das ist wahrscheinlich eine direkte Folge der unseligen Abstimmung in der UNESCO, die gerade die Existenz dieser Verbindung verneint.

Nehmen wir alle genannten Faktoren zusammen, kann der von «Haaretz» aufgestellten Schlussfolgerung zur Thematik eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden: «Ohne eine verantwortungsbewusste Person in Washington und angesichts einer Menge verantwortungsloser Politiker in Jerusalem besteht definitiv Anlass zu Besorgnis.» 