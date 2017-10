Neue Rollen

GAL GADOT

Valerie Wendenburg, 11. Oktober 2017

In ihrem nächsten Film soll «Wonder Woman» Gal Gadot neben Bradley Cooper vor der Kamera stehen.

Mit ihrem Auftritt als Amazonenkriegerin schaffte die Israelin endgültig den Durchbruch zum Hollywood-Superstar. Im Science-Fiction-Drama «Deeper» wird ein ehemaliger Astronaut auf eine Expedition zum tiefsten Punkt der Erde geschickt. Welche Rolle Gadot besetzen soll, ist noch nicht sicher. «Deeper» basiert auf einem Drehbuch von «Chronicle»-Autor Max Landis, der den Film zusammen mit David S. Goyer auch produziert. Daneben hat Gal Gadot aber auch sonst gut zu tun: Zunächst wird sie ab November in «Justice League» gemeinsam mit Batman und Co. gegen das Böse kämpfen, bis 2020 folgen dann die Fortsetzungen zu «Wonder Woman» und «Justice League» sowie ein Auftritt im Flash-Solo-Film «Flashpoint». Gal Gadot wurde 1985 in Petach Tikwa geboren; als Model wurde sie 2004 als «Miss Israel» bekannt. Aufsehen erregte Gadot, die zwei Jahre lang im israelischen Militär gedient hat, auch mit einem Fotoshooting der Zeitschrift «Maxim» unter dem Titel «Frauen in der israelischen Armee» im Jahr 2007. Ihre Schauspielkarriere begann sie 2008 in der israelischen Fernsehserie «Bubot». Internationale Bekanntheit erlangte Gadot mit den Filmen «The Fast and the Furious». In der Comic-Verfilmung «Batman v. Superman: Dawn of Justice» spielte Gal Gadot 2016 die Wonder Woman, die sie dieses Jahr erneut im Film «Wonder Woman» verkörperte. Gadot ist mit dem israelischen Geschäftsmann Yaron Versano verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.