Neue Rolle

FELICITY JONES

20. September 2017

Felicity Jones spielt Ruth Bader Ginsburg als Supreme-Court-Richterin in einem Film, der auf Ginsburgs Leben basiert, einer der einflussreichsten und sichtbarsten jüdischen Frauen in den USA.

Sie hatte eine makellose Karriere hingelegt zu einer Zeit, als junge Frauen aus Brooklyn eigentlich keine Juristinnen wurden: Cornell, Harvard, Columbia, danach Professuren und ein Richteramt an einem Bundesberufungsgericht. Präsident Bill Clinton ernannte sie 1993 zur Verfassungsrichterin. Ihr ganzes Berufsleben kämpfte sie für Frauenrechte. Der Film war ursprünglich mit Natalie Portman in der Starbesetzung geplant. Sie begleitete das Filmprojekt in der Entwicklung und soll an der Einstellung der jüdischen Regisseurin Mimi Leder beteiligt gewesen sein. Das Drehbuch stammt von dem Schweizer Daniel Stiepleman. Noch im vergangenen Jahr kündigte Portmann in «Good Morning America» an, dass sie, die Aussicht Ginsburg zu porträtieren, «sehr inspirierend und einschüchternd» fände, sie hat sich dann aber anscheinend zurückgezogen. Jones ist nicht jüdisch, bezeichnet sich aber als aktive Feministin. Sie war 2015 für ihre Rolle als erste Ehefrau von Stephen Hawking, in «Die Entdeckung der Unendlichkeit», für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert worden. Zuletzt war sie im «Star Wars»-Spin- off «Rogue One» und im Fantasy- Spektakel «Sieben Minuten nach Mitternacht» im Kino zu sehen. In der «Schwanensee»-Verfilmung des Regisseurs Luca Guadagnino soll sie ebenfalls die Hauptrolle übernehmen. AR