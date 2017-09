Neue Räume für Sekundarschule

ZÜRICH

29. September 2017

Wie der Vorstand der Noam-Sekundarschule in Zürich mitgeteilt hat, konnten nach intensiver Suche bereits neue Räumlichkeiten für die Schule gefunden werden.

Die Haus der Jüdischen Jugend AG hat sich auf Bitten des Vorstandes der Noam bereit erklärt, die notwendigen zusätzlichen Räume für die Sekundarschule im Schulhaus an der Grütlistrasse 68 bereitzustellen. Ein entsprechendes Ausbauprojekt des bestehenden Schulhauses ist nach Information des Noam-Vorstands in Bearbeitung und wird nach Abschluss der Planung bei den zuständigen Behörden zur Bewilligung vorgelegt. In der Mitteilung heisst es: «Sollte das Projekt wie vorgesehen bewilligt werden, wird in absehbarer Zeit mit dem Umbau begonnen werden.» Bestehende Mieter würden bei der Suche nach Alternativen unterstützt werden. Die Noam plane den Umzug der Sekundarschule, sobald die neuen Schulzimmer zur Verfügung stünden. Über die detaillierte zeitliche Planung werde nach Erhalt der behördlichen Bewilligung weiter informiert. Wie tachles berichtete, war die Zukunft der Noam-Sekundarschule innerhalb der aktuellen Räumlichkeiten der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 nicht mehr gesichert. Dass die Suche nach einem neuen Standort nun erfolgreich war, dürfte für Schüler, Eltern und Lehrer eine gute Nachricht für das neue Jahr 5778 sein. VW