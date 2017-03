Neue Publikation der Claims Conference

ALTERNDE ÜBERLEBENDE

9. März 2017

Seit Jahrzehnten bei der Versorgung von Holocaust-Überlebenden engagiert, publiziert die Jewish Claims Conference nun die siebte Nummer ihrer Fachzeitschrift dazu. Zudem lädt die Organisation zu der Einsendung von Beiträgen für die nächste Ausgabe von «Kavod: Honoring Aging Survivors» auf.

Die Jewish Claims Conference (JCC) fungiert seit 1951 in Vertretung der jüdischen Diaspora als offizieller Partner der Bundesrepublik bei der Entschädigung von Holocaust-Überlebenden. In den letzten Jahren hat Organisation umfangreiche, neue Mittel mit Deutschland für die Pflege und die Versorgung gebrechlicher Nazi-Opfer ausgehandelt. Speziell in Israel kommt dies täglich Zehntausenden zugute.

Um Betroffene, Angehörige, vor allem aber Fachleute und Pflegepersonal zu informieren, publiziert die JCC seit Anfang 2011 die Online-Publikation «Kavod: Honoring Aging Survivors». Nun ist die siebte Ausgabe erschienen, die erneut Experten zu Wort kommen lässt und Themen wie die Bewahrung von Erinnerungen bei unter Demenz leidenden Überlebenden aufgreift. Darüber schreibt die Gerontologin Rakel Berenbaum (Link).

In weiteren Essays bearbeitet die Psychologin Eva Fogelman seelische Probleme von Überlebenden und die Sozialarbeiterin Lois Griff diskutiert aus einer spiritueller Perspektive eine Fallstudie. Die übrigen Beiträge thematisieren den Behauptungswillen von Überlebenden, die Probleme von nun alternden Kindern aus dem Holocaust, sowie die Gründung von Hospiz-Einrichtungen für kranke Senioren jüdischer Herkunft.

Daneben fordert Kavod interessierte Autoren und Fachleuten auf, bis zum 18. August Manuskripte für die kommende Ausgabe einzusenden. Weitere Informationen dazu unter: http://kavod.claimscon.org/call-for-papers. Ansprechpartner ist Chavie Brumer unter Chavie.Brumer@claimscon.org. [AM]