Neue Probleme für Kushner-Firma

NEW YORK

1. November 2017

Bei dem Tauziehen um die Zukunft des Hochhauses 666 Fifth Avenue in Manhattan steuert die Immobilien-Firma der Familie Jared Kushners auf eine schwere Enttäuschung zu. Der Partner bei der Liegenschaft lehnt die grossen Pläne der Kushners für einen Neubau ab.

Das Hochhaus steht an bester Lage in Midtown Manhattan. Aber für die «Kushner Companies» wird das Anwesen mit der Adresse 666 Fifth Avenue zu einer stetig wachsenden Belastung. Das Immobilien-Unternehmen der Familie von Jared Kushner besitzt das Gebäude gemeinsam mit dem Konzern Vornado Realty Trust. Dessen CEO Steven Roth hat laut einem Agenturbericht nun an einer Telefonkonferenz mit Aktionären den ambitionierten Plänen der Kushners für 666 Fifth Avenue eine klare Absage erteilt: Ein bis zu acht Milliarden Dollar teurer Abriss und Neubau an der Adresse komme aus Kostengründen nicht in Frage (https://www.nytimes.com/aponline/2017/10/31/business/ap-apfn-us-kushner-fifth-ave-skyscraper.html?_r=0).

Die Immobilie bringt den Kushners seit Monaten negative Schlagzeilen. Unter der Regie des Trump-Schwiegersohnes und -Beraters Jared Kushner hatte die Familie das Bürohochhaus 2006 für einen Rekordpreis von 1,8 Milliarden Dollar erworben. Die Transaktion wurde fast vollständig aus Krediten finanziert. Kurz darauf brachte die Immobilienkrise einen Preissturz auch für kommerzielle Liegenschaften. Mittel für den geplanten Neubau an der Adresse konnten die Kushners deshalb nicht mehr aufbringen. Bereits 2011 war die Familie in Zahlungsschwierigkeiten geraten und musste Vornado für eine Cash-Injektion einen grossen Eigner-Anteil überlassen.



Jared Kushner hat seinen persönlichen Anteil an der Liegenschaft bei seinem Einzug in das Weisse Haus verkauft. Die Familienfirma sitzt aber weiterhin auf Darlehen für das Hochhaus, darunter einer Hypothek von 1,2 Milliarden Dollar, die im Februar 2019 fällig ist. Bloomberg News zufolge haben die Kushners davon noch keinen Cent abbezahlt. Jüngst wurde auch bekannt, dass die Familie in eine verzweifelte Lage geraten und bislang auf der Suche nach neuen Kreditgebern für 666 Fifth Avenue gescheitert ist (Link).

Zuvor hatten Investoren in Israel wie die Harel Insurance, Bank Leumi, Bank Hapoalim und die Steinmetz-Familie ein Engagement ebenso abgelehnt, wie der reichste Mann Frankreichs, Bernard Arnault, und der katarische Scheich Hamad bin Jassim Al Thani. Wie seit längerem bekannt, hat Kushner persönlich nach dem Wahlsieg Trumps Gespräche mit dem Kreml-nahen Banker Sergey Gorkov aus Russland geführt. Dabei soll es jedoch nicht um einen Geschäfts-Kredit gegangen sein, wie Kushner anschliessend erklärte.

Jared Kushner hat sich nach seinem Eintritt in die Regierung nicht vollständig von seinen geschäftlichen Interessen getrennt. Laut dem «Wall Street Journal» hat Kushner bei der für die Zulassung in den Staatsdienst notwendigen Offenlegung seiner Finanzen Kredite über eine Milliarde Dollar von zwanzig Geldgebern verschwiegen (Link).

Vornado-Chef Steven Roth soll die ehrgeizige Umbau-Pläne der Kushners von Anfang an abgelehnt haben. Anscheinend sieht er der drohenden Zahlungsunfähigkeit seiner Partner gelassen entgegen. Die Büros in 666 Fifth Avenue stehen zwar zu einem Drittel leer. Aber bei einem Notverkauf des Anwesens könnte Roth die Kushner-Anteile laut Insidern weit unter Wert erstehen. [AM]