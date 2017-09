Neue Politik und alte Herausforderungen

STANDPUNKT

Gisela Blau, 29. September 2017

Sicherheit wird ein beherrschendes Thema für die jüdische Bevölkerung der Schweiz sein und bleiben.

Die enormen Kosten des Schutzes für Menschen und Gebäude sollen und wollen die jüdischen Gemeinden nicht mehr länger alleine tragen. Einen politischen Rückschlag gab es im Kanton Basel-Stadt: Nachdem mit Jubel festgestellt worden war, dass sich der Grosse Rat bereit erklärt hatte, den Sicherheitseinsatz der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) mit 800 000 Franken pro Jahr mitzutragen, knickte die Regierung diese hoffnungsvolle Blüte – die IGB erhält einen einmaligen Zuschuss von maximal einer halben Million Franken für ihre Investitionen ins Sicherheitsdispositiv. Das Zürcher Kantonsparlament schenkt dem Thema ebenfalls ein offenes Ohr. Doch bisher hat sich bewahrheitet, was Experten von Anfang an befürchteten – Geld wird es nicht geben. Oder vielleicht ein einmaliges Almosen wie in Basel. Es fehle eine gesetzliche Grundlage, heisst es allgemein. Nun denn, sie könnte doch geschaffen werden, oder? Wer sieht, wie der Schutz der jüdischen Minderheit, ihrer Menschen und Einrichtungen im Ausland gehandhabt wird, reibt sich die Augen. So viel Geld wie die Nachbarstaaten hätte die Schweiz allemal. Daran sollte die grosszügige staatliche Beteiligung am Schutz der als besonders gefährdet eingestuften jüdischen Bevölkerung kaum scheitern. Einen Auftrag an den Bundesrat zum Schutz gefährdeter Minderheiten in der Schweiz hat der Zürcher SP-Ständerat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch lanciert. Diese Motion Jositsch wird in einer Woche in der Sicherheitskommission des Nationalrates behandelt und gelangt dann in die Wintersession 2017 der Grossen Kammer. Gespräche von tachles ergeben, dass allgemein mit einer komfortablen Annahme der Motion Jositsch gerechnet werden könne. Was der Bundesrat daraufhin beschliessen wird, ist eine andere Frage. Die Debatte über die Motion Jositsch erfolgt ein wenig früher, als ein bestelltes Konzept der Bundesverwaltung vorliegen wird. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Politischen Plattform des Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS) beugt sich seit dem Frühjahr, als sie dieses Mandat fasste, über das Thema des Schutzes gefährdeter Minderheiten. Eine Arbeitsgruppe ist ein träger Dampfer, aber er gelangt ins Ziel. Erst erfolgte eine Bestandsaufnahme, dann eine Auslegeordnung von Möglichkeiten, und aus alledem entstehen eine Analyse und ein Vorschlag. Die Arbeitsgruppe will ihn der Politischen Plattform des SVS Ende Jahr vorlegen. In der politischen Plattform sind das Justiz- und das Verteidigungsministerium vertreten. Letzterem untersteht der Nachrichtendienst des Bundes, der die jüdische Minderheit als besonders gefährdet einstuft. Ausserdem gehören die Präsidien der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektionen und der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr dazu. Laut ihrer Medienmitteilung vom April 2017 sollen «die Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Minderheiten künftig besser koordiniert werden». Der Delegierte des SVS werde «in enger Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter Einbezug der betroffenen Kreise» ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Die Aufgabenteilung im Bereich der inneren Sicherheit zwischen Bund und Kantonen bleibe dabei bestehen.

Auch andere Vorstösse des Parlaments in Bern werden die jüdische Gemeinschaft weiterhin interessieren. Eher zufällig wurde ein Vorstoss des Berner SP-Nationalrats Matthias Aebischer von der Grossen Kammer angenommen. Sie möchte den Import von tierquälerisch erzeugten Produkten verbieten. Obwohl in der Begründung eher Froschschenkel und Stopflebern genannt wurden, sprang das Interesse sofort auf die ungenannten Importe von Halal- und Koscherfleisch über. Ebenfalls noch im Oktober gelangt dieser im Nationalrat angenommene Vorstoss Aebischer in die Wirtschaftskommission des Ständerates. Es wird ihr dort ein unrühmliches Ende durch Ablehnung vorausgesagt. Bereits einstimmig abgelehnt durch die Rechtskommission des Ständerates erlitt die parlamentarische Initiative des Genfer SVP-Nationalrats Yves Nidegger Schiffbruch. Er wünscht gemeinsam mit zwölf Mitunterzeichnenden, meist aus der eigenen Partei, dass im Rahmen des Antirassismus-Gesetzes der Tatbestand des Völkermordes gestrichen oder «präzisiert» werde. Der Vorstoss bezieht sich deutlich auf die Schweizer Prozesse des Türken Dogu Perinçek, Leugner des Genozids der Armenier durch die Türkei. Politisch nicht besonders anständig ist dabei, dass Nidegger als Anwalt die Interessen des Leugners und türkischer Behörden vertrat, wie Medienberichte zeigen. Wie im Ständerat soll dieser Vorstoss auch im Nationalrat keine grossen Chancen haben,wie es in Bern heisst. Es ist kaum denkbar, dass schweizerische Parlamentsabgeordnete dafür stimmen können. dass in der Schweiz zum Beispiel die Schoah straflos geleugnet werden dürfte. Am Mittwoch, 27. September, wurde die Motion des SVP-Nationalrats Christian Imark diskussionslos an den Bundesrat überwiesen. Imark verlangte darin, dass das Aussenministerium (EDA) keine Steuergelder mehr an palästinensische Nichtregierungsorganisationen zahlen darf, wenn sich diese israelfeindlich und hetzerisch betätigen. Das EDA bestreitet bis heute diese Tatsache. Nun sind jedoch wohl Kontrollen angesagt.

Nur am Rande betreffen die Bemühungen des Genfer SP-Nationalrats Carlo Sommaruga die jüdische Gemeinschaft der Schweiz. Sommaruga fordert immer wieder die Anerkennung eines Staates Palästina durch die Schweiz. In der Fragestunde der diese Woche zu Ende gehenden Session bezog sich Sommaruga dabei sogar auf den ersten Zionistenkongress in Basel vor 120 Jahren.

Vor alten Herausforderungen in neuer Verpackung sieht sich der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) im Jahr 5778. Das Centralcomité (CC), so etwas wie das Parlament des SIG mit der Geschäftsleitung (GL) als Regierung, machte an seiner letzten Sitzung im alten jüdischen Jahr eine Auslegeordnung und Analyse. Strategische Wünsche der CC-Abgeordneten aus den jüdischen Gemeinden, die dem SIG angehören, zeigten die Wünsche an die GL. Aus der in tachles publizierten Mitteilung des CC heisst es, es werde «erwartet, dass der SIG ein starker gesamtschweizerischer politischer Verband in Solidarität mit Israel sein soll, der sich auch um Kleingemeinden sowie auch die Zukunft der Juden der Schweiz kümmert». Auch um die Zukunft der Juden in der Schweiz? Diese Sorge müsste sich das CC doch zuoberst auf die Agenda schreiben. Die Prioritäten des CC sind verblüffend und verheissen nichts Gutes.

Der SIG-Präsident Herbert Winter erklärte im letzten tachles vor dem Neujahr seine ganz persönlichen Wünsche: Ein gemeinsames Dach für alle Jüdinnen und Juden, die in der Schweiz leben. Friede und Eintracht sind wohl nur schwer zu bewerkstelligen, zu stark gehen die Ansichten in den Gemeinden auseinander. Die GL kann oder will von sich aus nichts in dieser Richtung unternehmen. Sie benötigt wohl eine Auftragserteilung durch das CC. Auch hier wäre das «Parlament» CC stark gefordert. Ob es diesen Mut aufbringt, wird sich vermutlich auch 5778 noch nicht zeigen.

Gisela Blau ist Journalistin und lebt in Zürich.