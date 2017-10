SPORT

JOËL CH. WÜTHRICH, 4. Oktober 2017

In Nordamerika starten in diesem Herbst gleich zwei grosse Ligen ihren Spielbetrieb – und darunter viele jüdische Hoffnungsträger.

Alle freuten sich auf Julian Edelman, den jüdischen Superstar des Super-Bowl-Verteidigers New England Patriots. Doch die NFL-Saison wird ohne Edelman starten. Er hat sich in der Saisonvorbereitung schwer verletzt. Und es kam noch schlimmer für den NFL-Beau und Frauenschwarm (er war mit einem Supermodel liiert und verliess dieses für ein anderes Supermodel). Der mit Pokalen und Einzelauszeichnungen hoch dekorierte 31-Jährige erlitt in einem Vorbereitungsspiel einen Kreuzbandriss und fällt somit die komplette Saison aus.

Wer wird nun der Liebling der jüdischen Football-Fangemeinde? Tarik Cohen vielleicht? Der neue Running-Back-Star der Chicago Bears, genannt «the Human Joystick», ist aber nicht jüdisch. Vielleicht aber springt ein anderer in die Bresche. Zum Beispiel Adam Bisnowaty. Ihm, dem wuchtigen Linebacker der New York Giants (Übername: Dreidel) wird eine grossartige sportliche Zukunft vorausgesagt. Und er ist bereits jetzt, ganz am Anfang seiner Profikarriere, ein kleiner Werbestar. Die US-Food-Company Manischewitz stattet Bisnowaty regelmässig mit Matzot, Sufganiot, Latkes und weiteren Köstlichkeiten aus und wirbt damit. Man kann also gespannt sein, wie sich die aktuell sechs jüdischen NFL-Profis in der soeben gestarteten Saison 2017/18 schlagen werden. Unter ihnen die ersten beiden jüdischen Brüder in der NFL: Geoff und Mitchell Schwartz.

Die Baseball-Saison läuft indessen schon eine Weile. In dieser Liga tummeln sich traditionell mehrere jüdische Profis, und jedes Jahr kann man ohne Zweifel ein gutes Dutzend von ihnen als Leistungsträger und Superstars in ihren Teams bezeichnen. Kevin Pillar, Scott Feldman, Joc Pederson, Alex Bregman, Ian Kinsler, Danny Valencia oder Ryan Braun sind einige der jüngeren Generation, die den Sprung zum Starspieler geschafft haben.



«Mister Multikulti»

In knapp drei Wochen beginnt indessen die NHL-Saison in Kanada und den USA. In der stärksten Eishockeyliga der Welt hielten in den letzten Jahren Spieler wie Mike Cammalleri, Jason Zucker, Jason Demers, Jaden Schwartz oder Cory Schneider die «jüdische Fackel» hoch. Seit letzter Saison feiert man in der Eishockey-Fangemeinde Kanadas auch den jungen Zach Hyman von den Toronto Maple Leafs, ein riesiges Talent. Mit dem Schweden André Burakowski gesellt sich ein weiterer jüdischer NHL-Top-Profi dazu. Andere warten noch auf ihre Chance: Adam Pellech und Colby Cohen, um nur zwei Beispiele zu nennen, gelten als künftige NHL-Spieler mit Starpotenzial. Und viele Teambesitzer sind auch jüdisch, wie bei anderen grossen Sportarten in Nordamerika und Europa auch. Einer jedoch wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Joshua Ho-Sang. Er ist so etwas wie der «Mister Multikulti» der NHL. Joshua Ho-Sang spielt in New York bei den Islanders als Rechtsflügel und ist diese Saison designierter Rookie-Stammspieler. Der extrem talentierte ehemalige Erstrunden-Draftpick der New York Islanders ist der Sohn einer kanadisch-jüdischen Mutter aus Thornhill, Ontario, einer Vorstadt von Toronto, welche in Santiago de Chile geboren wurde und aus einer russisch-schwedischen Familie stammt. Sein Vater ist ein Jamaikaner, der mit zwölf Jahren nach Kanada emigrierte. Und um den interessanten ethnischen Cocktail komplett zu machen, stammt Joshuas Grossvater aus Hongkong. Daher der nicht gerade vertraut «jüdisch» klingende Nachnahme Ho-Sang. Zirka ein Dutzend jüdische Eishockeyprofis spielen in der besten Liga der Welt. Und jetzt kommt einer hinzu, dem die Experten ebenfalls eine goldene Zukunft voraussagen und dessen Herkunftsgeschichte geradezu abenteuerlich ist.



Ein gutes Omen

Ziemlich jüdisch geprägt war Joshua Ho-Sangs Kindheit und Jugend. Er macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für die jüdischen Feiertage. Denn der 21-Jährige legt grossen Wert darauf, vor allem Jom Kippur, Chanukka und die anderen hohen Feiertage zu feiern. Die sogenannten «Bi-racial»-Spieler, also NHL-Profis mit gemischt religiösem beziehungsweise gemischt ethnischem Hintergrund, sind seit vielen Jahren nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. «Multikulti» ist ein eindeutiger Trend in der NHL. Wir zählen aktuell rund ein Dutzend jüdische und knapp 40 afroamerikanische beziehungsweise gemischt-ethnische NHL-Profis. Also auch einige mit asiatischen, lateinamerikanischen oder nahöstlichen Wurzeln. Bei Joshua Ho-Sang könnte dieser Multikulti-Aspekt nicht ausgeprägter sein. «Ich hoffe, ich konnte von allen Eigenschaften und Kulturen jeweils die guten Eigenschaften erben», soll er zum Spass einmal gesagt haben. Tatsache ist jedoch, dass die Eishockeyexperten in Nordamerika dem Kanadier (offiziell ist er ein Kanadier) eine grosse sportliche Zukunft voraussagen. So schrieb der bekannte Journalist Steve Simmons in der «Toronto Sun» folgende Zeilen: «Joshua Ho-Sang hat riesiges Potenzial, und ich glaube, dass er in ein paar Jahren als der beste jüdische Spieler aller Zeiten gelten wird.» Tatsächlich ist Ho-Sang einer der bisher seltenen jüdischen Erstrunden-Draftpicks. Er passt ausgezeichnet zu seinem aktuellen Team, welches derzeit eine Verjüngungskur durchmacht. Es wird für ihn ein Privileg sein, mit einem der talentiertesten und besten Spieler auf diesem Planeten, John Tavares, im gleichen Team zu spielen bei den Islanders von Long Island, die nun in Brooklyn, nahe am jüdischen Viertel des Stadtteils, beheimatet sind. Wenn dies kein gutes Omen ist?



Jüdische Top-Ten-Spieler?

Für viel Aufmerksamkeit bei jüdischen Sportinteressierten sorgte in den letzten Monaten Diego Schwartzman. Durch seine grossen Erfolge auf der ATP-Tour ist der Tennisprofi aus Argentinien fast bis in die Top 30 der Welt vorgedrungen. Der 25-jährige Schwartzman, der mit sieben Jahren mit dem Tennisspielen begann, gewann bislang alle seine Titel auf Sand. Dabei steht in seinem ITF-Porträt, sein Lieblingsbelag sei der Hartplatz. Schliesslich schlug er auf diesem Belag diesen Sommer ja auch den Top-Ten-Spieler Dominic Thiem in einem ausufernden Match. Im gleichen Turnier ging auch der Stern von Denis Shapovalov auf. Der Kanadier drang zuletzt bei grossen Turnieren weit vor (in Montreal bis in den Halbfinal) und gilt ebenfalls als grosse Zukunftshoffnung. Im Gegensatz zum 18-jährigen Shapovalov ist Schwartzman ein «Spätzünder» unter den Top-Ten-Aspiranten. Schon seit der Saison 2013 spielt Schwartzman regelmässig auf der ATP World Tour. 2014 gab er sein Debüt für die argentinische Davis-Cup-Mannschaft. Nun ist ihm der Durchbruch an die absolute Weltspitze endlich gelungen. Fachleute erwarten, dass Schwartzman in den kommenden zwei Jahren in die Top Ten vorstossen wird. Shapovalov und Schwartzman treten so in die Fussstapfen grosser jüdischer Tennisspieler wie Harold Salomon, Tom Okker, Amos Mansdorf, Brian Gottfried, Eliot Teltscher oder Nicolas Massú (Olympiasieger 2004). Und Achtung: Bei den Frauen wird bald auch die Italienerin Camila Giorgi für Furore im Welttennis sorgen.



Eine unwürdige Geste

Für weniger Ruhm und positive Schlagzeilen sorgten Israels Fussballer. Während auf Klub-Ebene in Europas Ligen oder auch in der Major League Soccer (USA, Kanada) viele israelische oder jüdische Fussballer respektable Leistungen abrufen, läuft es der «Nivcheret» ganz und gar nicht mehr nach Wunsch. Nach zwei Niederlagen innerhalb einer Woche (eine gegen Italien auswärts, die andere, weitaus schmerzlichere zu Hause gegen Mazedonien) muss der Traum einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft erneut wieder vorzeitig begraben werden. Und erneut wieder nach einem viel versprechenden Start in eine Europa- oder Weltmeisterschaft-Qualifikationskampagne. Und erneut hat aus Wut und Enttäuschung ein wichtiger Leistungsträger nach einem Zwischenfall den Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Nach Nir Bitton (Celtic Glasgow) letztes Jahr gab es wieder Knatsch mit einem Starspieler der «Nivcheret»: Bei der peinlichen 0:1-Heimpleite gegen Mazedonien pfiffen die Fans in Haifa den 30-jährigen Kapitän Eran Zahavi gnadenlos aus. Er ist ein Eigengewächs von Maccabi Tel Aviv, dem verhassten Rivalen von Maccabi Haifa. Für viele Fans ist Zahavi (er spielt jetzt in China und verdient Millionen) aber auch Sinnbild für die miese WM-Qualifikation, die die Israeli aktuell spielen, zuletzt auch noch ein 0:3 zu Hause gegen Albanien. Zahavi reagierte impulsiv, riss sich die Kapitänsbinde vom Arm und warf sie auf den Rasen. Eine unwürdige Geste! Nach Abpfiff entschuldigte er sich: «Schon in dem Moment, in dem die Binde noch in der Luft war, habe ich meine Aktion bereut.» Dennoch trat Zahavi aus der Nationalmannschaft zurück.