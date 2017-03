Neue jüdische Museen entstehen

PORTUGAL

6. März 2017

Kontroverse um die Errichtung eines solchen Museums in Lissabon.

Vor dem Hintergrund des Widerstands von Einwohnern gegen die fortdauernden Bauarbeiten für ein grösseres jüdisches Museum in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon haben zwei andere Stadtverwaltungen Museen eröffnet über ihr jüdisches Erbe. Es handelt sich um die Städte Braganca im Nordosten des Landes und um die Ortschaft Vila Cova a Coelheira östlich der Stadt Porto im Norden von Portugal. Das Museum in Braganca konzentriert sich auf das Leben der im 15. und 16. Jahrhundert verfolgten Juden, während in Vila Cova ein kleineres jüdisches Gedenkzentrum eröffnet worden ist. In einer gesonderten Entwicklung organisierte im Lissaboner Viertel Alfama die Gesellschaft für Erbe und Bevölkerung eine Pressekonferenz, um ihrer Opposition gegen den Bau eines vierstöckigen jüdischen Museums in ihrem Quartier Ausdruck zu verleihen. Der für die Front des Hauses vorgesehene grosse Davidstern würde «mit der Tradition des Viertels brechen», wie Maria de Lurdes Pinheiro, eine Sprecherin der Gesellschaft erklärte. Portugiesische Juden haben sich seit Jahrzehnte um den Bau eines jüdischen Museums in Lissabon bemüht, das als einige der wenigen europäischen Hauptstädte noch keine solche Institution besitzt. 2016 wurde bezüglich des Baus des Hauses in Alfama eine Einigung erzielt. Ester Mucznik, die ehemalige Vizepräsidentin der jüdischen Gemeinde von Lissabon, betont, dass das Viertel Alfama und der Platz Sao Miguel, wo das Museum zu stehen kommt, eine «symbolische» Wahl für ein jüdisches Museum seien angesichts ihrer Nähe zum historischen jüdischen Quartier der Stadt. Die jüdische Gemeinde von Portugal umfasst heute noch rund 1000 Mitglieder. [TA]