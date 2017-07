Neue Enthüllungen zu Kreml-Kontakten

Trump-Regierung

10. Juli 2017

Die «New York Times» vermeldet erstmals Informationen über direkte Kontakte zwischen dem Team von Donald Trump und der russischen Regierung bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016.

Am Samstag hat die «New York Times» Informationen über ein Treffen von Donald Trump Jr., Jared Kushner und dem damaligen Wahlkampf-Manager von Donald Trump, Paul Manafort, mit der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaya publiziert. Die Begegnung fand am 9. Juni 2016 im Trump Tower in Manhattan statt. Trump selbst war während des Termins ebenfalls in dem Gebäude. Der Inhalt der Unterredung blieb zunächst unbekannt, aber Veselnitskaya pflegt enge Beziehungen zu der Regierung von Wladimir Putin und hat in den USA seit Jahren Lobby-Arbeit gegen Russen und russische Firmen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen betrieben.

Am Sonntagnachmittag legte die Times mit weiteren Enthüllungen nach. Demnach soll Veselnitskaya das Treffen mit dem Versprechen angebahnt haben, Russland besitze brisante Informationen über Hillary Clinton und wolle diese mit Trump teilen. Der hatte kurz zuvor die Präsidentschafts-Kandidatur der Republikaner errungen, lag aber in Umfragen klar hinter Clinton. Die Times stützt die neue Meldung auf Aussagen von drei ungenannt bleibenden Offiziellen aus dem Weissen Haus. Damit werden erstmals Informationen über direkte Kontakte zwischen Trumps Umfeld und dem Kreml bezüglich des Wahlkampfes und Clinton publik (Link).

Donald Trump Jr. und Veselnitskaya haben die Geschichte als substanzlos zurückgewiesen. Kushner und der seit den 1990er Jahren eng mit russischen und ukrainischen Politikern und Oligarchen verbundene Manafort haben sich dazu bislang nicht geäussert.

Die Enthüllungen kommen zu einem für den US-Präsidenten denkbar ungünstigen Augenblick. Trump hatte Putin am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg getroffen und anschliessend erklärt, er habe die russischem Hack-Interventionen in den US-Präsidentschaftswahlkampf angesprochen. Trump bezeichnet diese aber als unbedeutend und wollte zunächst gemeinsam mit Russland eine bilaterale Initiative für Cyber-Sicherheit starten. Dies löst in den USA auch bei Republikanern Erstaunen und Proteste aus (Link).

Trump hat zudem am Sonntag einmal Verwirrung über die russischen Interventionen im Wahlkampf gestiftet – diese seien keineswegs von sämtlichen 17 US-Geheimdiensten bestätigt worden, wie von den «Fake News» behauptet, sondern nur von Vieren davon ( Link). Dabei sind lediglich CIA, FBI, NSA und das Büro des DNI (Director of National Intelligence) als Aufseher sämtlicher Geheimdienste offiziell mit der Materie befasst (Link).

Am Sonntagabend machte Trump dann auf Twitter einen Rückzieher und stellte die Stunden vorher noch so stolz verkündete Cyber-Zusammenarbeit mit Moskau zur Disposition (Link). [AM]