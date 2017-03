Neue Drohungen gegen Gemeinden an Purim

USA

14. März 2017

Am Sonntag gingen erneut anonyme Bombendrohungen gegen mindestens sieben Gemeindezentren in den USA und Kanada ein.

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo fand am Sonntag klare Worte bei der Reaktion auf neue Bombendrohungen gegen ein jüdisches Gemeindezentrum in Rochester. Cuomo nannte den anonymen Anruf eine «abscheuliche und feige Tat». Das JCC in Rochester war bereits vergangene Woche in das Visier des oder der weiterhin unbekannten Täter geraten.

Daneben gingen an Purim bei der nun schon achten Welle derartiger Drohungen weitere Anrufe bei jüdischen Institutionen in Chicago, Indianapolis, Milwaukee, Cleveland, Houston und im kanadischen Vancouver ein (Link). Fast überall wurden die JCCs erneut geräumt und ergebnislos von Sicherheitskräften durchsucht.

Der Demokrat Cuomo ordnete eine weitere Verstärkung der Tätersuche an. Der republikanische Gouverneur von Wisconsin, Scott Walker, entsandte zusätzliche Schutzkräfte an das JCC nach Milwaukee und liess die Ermittlungen in der Sache intensivieren. Das JCC in Milwaukee wurde in den vergangenen Wochen viermal bedroht. Insgesamt gingen seit dem 9. Januar über 150 dieser Anrufe bei jüdischen Institutionen überall in Nordamerika ein.

Ebenfalls am Sonntag haben bislang Unbekannte an die Aussenwand einer Synagoge in Seattle die Parole geschmiert: «Holocaust is fake history!». Dabei wurde das «s» jeweils durch Striche in «$»-Zeichen verwandelt. Der Gemeinde-Rabbiner Daniel Weiner rief Präsident Donald Trump zu einer klaren Verurteilung antisemitischer Aktionen und von weissen Rassisten auf. Weiner erklärt die deutliche Zunahme von Drohungen und Taten gegen Juden, aber auch Hindus und Muslime seit Trumps Wahl im November mit dem «Ton, den der Präsident im Wahlkampf gesetzt hat». Trump habe weisse Nationalisten ermutigt (Link).

Die Regierung von Donald Trump hat auf die neuen Vorfälle jedoch nicht reagiert. Am Montag sandten 120 Holocaust-Forscher, sowie Vertretern von Holocaust-Erinnerungsstätten und -Museen einen offenen Brief an den Präsidenten mit der Bitte, das Büro für die Beobachtung und Bekämpfung des Judenhasses im Aussenministerium nicht zu schliessen.

Dies plant Trump angeblich im Rahmen umfassender Sparmassnahmen bei sämtlichen Behörden ausser demPentagon. Nach dem American Jewish Committee und dem Simon Wiesenthal Center appellierte am Montag auch der Jüdische Weltkongress (WJC) an das Weisse Haus und forderte die Beibehaltung des Büros auf. Der WJC schloss sich damit einer Gruppe von 167 Parlamentarier beider Parteien im Kongress an (Link). [AM]