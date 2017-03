Neue Details über Bombendrohungen

USA

27. März 2017

Am Donnerstag hat die israelische Polizei einen 19-Jährigen verhaftet, der für die Bombendrohungen gegen jüdische Institutionen in Nordamerika verantwortlich sein soll. Nun wurde bekannt, dass die Trump-Regierung die Ermittlungen mit der Entsendung von zwölf FBI-Spezialisten vorangetrieben hat.

Wie zuerst von Haaretz vermeldet, hat die Trump-Regierung auf die scharfe Kritik nicht nur der jüdischen Öffentlichkeit an der Passivität bei der seit Anfang Jahr laufenden Welle von Bombendrohungen gegen jüdische Institutionen intern bereits im Februar reagiert.

Das US-Justizministerium entsandte damals ein Dutzend FBI-Agenten nach Israel, um dort einer Spur zu folgen. Laut Informationen aus der israelischen Polizei haben die Spezialisten massgeblich zu der Verhaftung des mutmasslichen Täters am Donnerstag in Ashkelon beigetragen (tachles berichtete). Der Name des 19-Jährigen wurde immer noch nicht bekannt. Auch seine allfälligen Motive liegen noch im Dunkeln. Washington hat zudem noch keinen Überstellungs-Antrag für ein Strafverfahren in den USA gestellt.

Die letzte Welle von Bombendrohungen bei jüdischen Institutionen in den USA und Kanada war an Purim bei mindestens sieben Gemeindezentren eingegangen. Am Donnerstag hatten die fieberhaften Ermittlungen des FBI endlich Erfolg gezeigt. In Zusammenarbeit mit der israelischen Spezialeinheit «Lahav 433» machte die amerikanische Bundespolizei einen 19-Jährigen im südisraelischen Aschkelon als Täter aus. In seiner Wohnung stellte die Polizei leistungsfähige Geräte für die Manipulation und Codierung von Telefonanrufen, sowie eine starke Antenne sicher.

Der Täter soll bereits zwei Jahre lang anonyme Drohungen ausgesandt haben. Aber erst durch die Entsendung der FBI-Agenten erhielten die Ermittlungen in den USA und Israel eine zielfördernde Priorität.

Seit dem 9. Januar waren telefonisch in acht Wellen anonyme Bombendrohungen bei jüdischen Gemeindezentren, Schulen und Organisationen wie der ADL eingegangen. Die Anrufe führten stets zu der Räumung von Gebäuden und sorgten zu Ängsten nicht nur in jüdischen Gemeinden. Die Anrufe wurden weithin als Ergebnis der Wahl von Donald Trump wahrgenommen und verurteilt. Seither nehmen Gewaltakte gegen Muslime und Immigranten deutlich zu. Neben den Anrufen kam es zu der Schändung jüdischer Friedhöfe und vielerorts in den USA zu Hakenkreuz-Schmierereien. [AM]