Neue Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren

USA

28. Februar 2017

Nun schon zum fünften Mal in diesem Jahr gingen bei Gemeindezentren in einem Dutzend Gliedstaaten anonyme Warnungen von Anschlägen ein. Der Dachverband fordert energisch nach einem Einschreiten der Trump-Regierung.

Die in der neueren Geschichte der USA einzigartige Serie von Drohungen gegen jüdische Institutionen reisst nicht ab. Gestern Montag gingen bei 13 Gemeindezentren (JCC) und acht Tagesschulen Bombendrohungen ein. Davon drei im Grossraum New York und zwar auf Staten Island, Tarrytown und New Rochelle (Link ).

Laut dem JCC-Dachverband für Nordamerika waren daneben Einrichtungen in den Gliedstaaten Alabama, Delaware, Florida, Indiana, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island und Virginia betroffen (Link). Sämtliche Einrichtungen wurden von lokalen Sicherheitskräften überprüft und dann wieder für die Benutzung frei gegeben. Sprengkörper wurden erneut nicht gefunden.

Laut der JCC Association of North America kam es in den insgesamt fünf Wellen von Drohungen seit Anfang Jahr insgesamt zu 90 anonymen Anrufen bei 73 Einrichtungen in 30 Gliedstaaten und einer kanadischen Provinz. Vielerorts machen sich nun Ängste breit, wie sie jüdische Amerikaner zuletzt in den 1930er Jahren erleben mussten (Link).

Der Verband richtet sich mit einer schriftlichen Stellungnahme an Politik und Behörden: «Antisemitismus dieser Art darf und kann unseren Gemeinden nicht zugemutet werden. Das Justiz- und Heimatschutz-Ministerium, das FBI und das Weisse Haus müssen wie der Kongress und lokale Offizielle gegen diese Welle des Judenhasses kraftvoll Stellung beziehen.»

Die JCC Association fordert zudem verstärkte Anstrengungen von Bundesbehörden bei der Suche nach dem oder den Tätern, sprach aber gleichzeitig lokalen Sicherheitskräften Dank für ihr Engagement bei dem Schutz jüdischer Einrichtungen aus.

Präsident Donald Trump hatte die Drohungen nach wochenlangem Zögern vor einigen Tagen verurteilt. Zu den letzten Vorfällen haben sich bis Redaktionsschluss weder das Weisse Haus (Link), noch Trump persönlich via Twitter geäussert (Link).

Neben antisemitischen Aktionen nehmen seit Trumps Wahlsieg auch Attacken auf Muslime oder Nichteuropäer zu. So wurden in Kansas am Wochenende an einer Schulen Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt. Kurz zuvor hatte ein Weisser in dem Gliedstaat einen Inder erschossen. [AM]