Neue Bombendrohungen gegen jüdische Gemeinden

USA

19. Januar 2017

Bei mindestens 32 Gemeindezentren überall in den USA gingen am Mittwoch Bombendrohungen ein. Dies stellt die zweite Welle derartiger Vorfälle binnen einer Woche dar.

Die Hintermänner sind unbekannt und bislang konnten Ermittlungsbehörden auch nicht klären, ob neue Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren (JCC) in den USA aus der gleichen Quelle stammen, wie jene der vergangenen Woche. Vor acht Tagen waren bei 15 Gemeinden Warnungen vor Anschlägen eingegangen (topnews berichtete). Am gestrigen Mittwoch liefen bei mindestens 32 JCC landesweit weitere Drohungen ein, darunter in Arizona, Connecticut, Florida, Massachusetts, New Jersey und New York (Link).

Allerorten erschienen Polizeibeamte in den Einrichtungen, konnten jedoch keine Sprengkörper feststellen. Die Gemeinden haben ihre Gebäude teilweise vorübergehend geräumt. Der bei dem Dachverband Jewish Federations of North America für Sicherheitsfragen zuständige Paul Goldenberg erklärte, die Drohungen sollten Panik auslösen. Er vermutet Rechtsradikale hinter den Anrufen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten seien Neo-Nazis lauter und dreister geworden, so Goldenberg: «Sie wagen sich nun verstärkt an die Öffentlichkeit». Die Zahl von Drohungen gegen Muslime und Juden haben laut dem «Forward» seit dem Sieg Trumps gleichermassen zugenommen.

Ermittler vermuten hinter den Drohungen der vergangenen Woche inzwischen einen Einzeltäter. Dieser soll zuvor aufgenommene und «live» gesprochene Telefonate platziert haben, bei denen die Stimme elektronisch verfremdet worden ist. Gemeindevertreter wie Rabbinerin Joy Levitt vom JCC in Manhattan riefen indes zu Ruhe auf. [AM]