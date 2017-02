Neue Bomben-Drohungen gegen Gemeindezentren

USA

1. Februar 2017

Am gestrigen Dienstag gingen erneut telefonische Bomben-Drohungen bei jüdischen Gemeinden in den USA ein. Betroffen sind ein Dutzend Institutionen in sechs Bundesstaaten.

Die Welle anonymer Bomben-Drohungen gegen jüdische Gemeinden in den USA reisst nicht ab (topnews berichtete). Nach ersten Warnungen Anfang und Mitte Januar gingen am gestrigen Dienstag erneut anonyme Anrufe bei zwölf «Jewish Community Centers» (JCC) ein. Laut dem Leiter des«Secure Community Networks» Paul Goldenberg trafen die Drohungen am späten Vormittag ein. Das «Network» untersteht dem Dachverband der «Jewish Federations of North America» und ist für die Sicherheit von Gemeinden tätig.

Goldenberg konnte keine Auskunft über den oder die Täter machen, da Telefonanrufe zur Verschleierung der Urheberschaft vorprogrammiert und klanglich manipuliert werden können. Drohungen gingen in Albany, New York (Link); West Orange, New Jersey, Albuquerque, New Mexico (Link) und Boulder, Colorado, ein.

Dazu liegen Berichte über derartige Anrufe in Milwaukee, Minnesota; San Diego, Kalifornien und Salt Lake City, Utah, vor (Link). Die Anwesen wurden nach den Drohungen von den Verantwortlichen geräumt, die auch lokale Polizeibehörden und das FBI einschalteten. Betroffen waren vor allem Kinder, die an Gemeindezentren Schulen oder Kindergärten besuchen.

Die Bundespolizei ermittelt seit den ersten Anrufen vor etwa vier Wochen und geht inzwischen von Hassverbrechen aus. Bei der ersten Welle waren 15 Gemeinden betroffen. Mitte Januar liefen bei 32 JCC weitere Drohungen ein, darunter in Arizona, Connecticut, Florida, Massachusetts, New Jersey und New York (Link).

Goldenberg vermutet Rechtsradikale hinter den Anrufen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten seien Neo-Nazis lauter und dreister geworden, so Goldenberg. [AM]