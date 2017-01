Neue Bauvorhaben nach der Trump-Vereidigung

JERUSALEM

23. Januar 2017

566 Wohneinheiten jenseits der «grünen Linie» bewilligt. – Netanyahu will alle israelischen Baubeschränkungen für Ostjerusalem aufheben.

In der Sitzung des politischen Sicherheitskabinetts vom Sonntagabend versprach Premier Netanyahu, dass er beschlossen habe, alle durch diplomatischen Druck auferlegte Beschränkungen für die israelische Bautätigkeit in Ostjerusalem aufzuheben. Das erklärten zwei hochrangige Offizielle, die hinsichtlich des an dem Treffen offenbar Gesagten informiert worden sind. Dieser Beschluss des israelischen Regierungschefs war offensichtlich einer der Faktoren, welche Minister der Hardliner-Partei «Das Jüdische Haus» von Bildungsminister Naftali Bennett veranlassten, dem Vorschlag zuzustimmen, mit Rücksicht auf den erst vereidigten US-Präsidenten Trump die präsentierte Gesetzesvorlage zu verschieben, welche die Annektierung der Westbankstadt Maale Adumim östlich von Jerusalem bedeuten würde. Am Sonntag bewilligte die lokale Jerusalemer Planungs- und Baukommission auch den Bau von hunderten von Wohneinheiten jenseits der «grünen Linie», die die Grenze nach dem Sechstagekrieg von 1967 markiert. Einige der Hearings der Kommission waren in den letzten Wochen aus Angst vor Druck der Administration Obama verschoben worden. In den letzten Jahren hat, wie «Haaretz» schreibt, jede Bewilligung dieser Art zu amerikanischen Verurteilungen und Druck geführt. In der Folge sind Baupläne in Jerusalem oft eingefroren worden, in der Regel auf Grund von Anweisungen, die das Büro des Premierministers gegeben hatte. In vielen Fällen wurden die Pläne kurz vor dem Hearing von der Tagesordnung entfernt, um eine diplomatische Krise mit den USA zu vermeiden. Die Vereidigung von Präsident Donald Trump und die Veränderungen in der Administration in Washington scheinen sich nun offenbar bereits bemerkbar zu machen, bewilligte die Kommission doch 566 Wohneinheiten in den «neuen» Vierteln Pisgat Zeev, Ramot und Ramat Shlomo (Reches Shuafat). Die Kommission gab auch grünes Licht für 105 Wohneinheiten für Palästinenser in Ostjerusalem. Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass man nun die «acht harten Jahre von Obama mit seinen Baustopps» hinter sich habe. [JU]