Neue Ausbildung für Maschgiach

BASEL

Valerie Wendenburg, 21. April 2017

Nach Angaben des Gemeinderabbiners der Israelitischen Gemeinde Basel, Mosche Baumel, haben sich bereits fünf Interessierte für ein Studium am neu ins Leben gerufenen Institut für angewandte Kaschrut (IAK) angemeldet. «Für den Maschgiach-Kurs gibt es fünf Anmeldungen. Das ist gut. Begonnen wird nach den Sommerferien», so Rabbiner Baumel auf Nachfrage gegenüber tachles. Das IAK wurde von der IGB in Kooperation mit der Shomre Thora gegründet (tachles berichtete). Mit diesem im deutschsprachigen Raum bisher einzigartigen Projekt möchte sich der IGB-Rabbiner für einheitliche Standards im Kaschrutbereich in Basel einsetzen. Das Institut wird allgemeines Wissen über Kaschrut in Form von Vorträgen oder Seminaren vermitteln und auch eine Ausbildung speziell für Maschgichim anbieten, die mit einem Diplom abgeschlossen werden kann. Während des rund eineinhalb Jahre dauernden Kurses sollen den Teilnehmern Grundlagen in der Theorie wie auch in der Praxis vermittelt werden. Die Kurse und Vorlesungen in der Schomre Thora werden von Rabbiner Baumel, Raw Yakov Shafferman (Assistent im Rabbinat) und Raw Issachar Helman (Chasan der IGB) gegeben, für spezielle Seminare sollen bekannte Kaschrutexperten aus Europa nach Basel reisen, die auch als Mitglied des Kuratoriums des IAK fungieren. Zum Expertenteam gehört unter anderem Rabbiner Israel Meir Levinger, der im Jahr 1980 die Basler Kaschrut-Kommission gegründet hatte.