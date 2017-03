Neue Antisemitismusstudie dringend nötig

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 24. März 2017

Auf den ersten Blick darf man trotz allem beruhigt sein: «2016 sind in der Deutschschweiz 25 antisemitische Vorfälle registriert worden. Am gravierendsten sind eine Morddrohung, eine versuchte Erpressung und zwei Tätlichkeiten», so der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) diese Woche in der Synopsis ihres gemeinsamen Antisemitismusberichts 2016. Das sind prozentual und absolut gesehen so wenig Zwischenfälle wie nirgendwo sonst in Europa und den USA. Auch habe die allgemeine Zahl der rassistischen Vorfälle in der Schweiz im letzten Jahr nicht zugenommen, so die GRA in einer separaten Medienmitteilung. Man ist positiv überrascht und mag es kaum glauben! Ist die Schweiz wirklich eine Insel der Seligen in diesen unruhigen Zeiten? Was ist mit den Einschätzungen des Bundes über die massiv erhöhte Bedrohung jüdischer Institutionen und Personen, die notabene im Zentrum der aktuellen Debatte rund um jüdische Sicherheit stehen? Die Antwort liefern SIG und GRA gleich selber: Die Analyse umfasst vor allem Fälle, die der Meldestelle des SIG vorgetragen wurden oder über welche die Medien berichtet haben. Wie in früheren Antisemitismusberichten sind in dieser Zahl antisemitische Äusserungen im Internet nicht mit eingeschlossen. Die GRA betont dazu, dass die Tatsache, dass im vergangenen Jahr gleich viele rassistische Vorfälle wie 2015 erfasst worden sind, nicht heisse, dass es nicht zu mehr Vorfällen gekommen sei: «Zum einen ist die Dunkelziffer gross; die Angst der Opfer, einen Vorfall zu melden, ist oftmals stärker als der Wille, die Täterschaft zur Rechenschaft zu ziehen. Zum anderen erhielten GRA und GMS fast täglich Nachrichten von Opfern rassistischer Vorfälle oder Hinweise auf fremdenfeindliche Verstösse. Diese betrafen häufig das Internet oder soziale Medien und wurden deshalb nicht in der Chronologie erfasst. Wie in den vergangenen Jahren wurden in der Chronologie somit öffentlich gewordene Vorfälle erfasst, die in den Medien auch publiziert wurden.» Mit anderen Worten: Die meisten rassistischen Vorfälle und Ereignisse werden gar nicht erfasst. Besonders erstaunt, angesichts der weltweit thematisierten Problematik von Rassismus und Antisemitismus in den sozialen Medien, der wohl aus Gründen der Ressourcenknappheit gefällte Entscheid, das Internet nicht zu berücksichtigen. Jeder, der sich durch Talkbacks zu Artikeln mit jüdischer Thematik gequält hat, weiss, dass da draussen der Mob tobt. Glücklicherweise entfernen Verlage und Redaktionen die übergriffigen und aggressiven Einträge meist relativ schnell, was nicht heisst, dass sie nicht erfasst werden sollten. Es bleibt die Erkenntnis, dass der jährliche Schweizer Antisemitismusbericht die Realität in diesem Land nicht widerspiegelt. Wir sollten uns also nicht in falscher Sicherheit wiegen, sondern uns überlegen, wie wir antisemitische und rassistische Vorfälle schnell, umfassend und flächendeckend erfassen. Wir müssen wissen, wo wir stehen, um uns effizient schützen zu können und um gegenüber den Behörden glaubwürdig auftreten zu können.

Zur Standortsbestimmung gehört auch eine systematische Untersuchung über antisemitische Einstellungen in der Schweiz. Die letzte derartige Untersuchung wurde 2007 veröffentlicht. Wenn der SIG diese Woche schreibt, dass je nach Studie antisemitische Einstellungen bei zehn bis 25 Prozent der Bevölkerung verbreitet sind, dann zeigt dies, wie wenig man über die Lage in der Schweiz weiss: Zehn Prozent wäre ein positiver europäischer Rekord. Nirgendwo wäre die Zahl der Antisemiten so niedrig. 25 Prozent Antisemiten hingegen wäre fast ein europäischer Negativrekord, nur noch übertroffen von Spanien, Griechenland und Polen. Eine neue empirische Schweizer Antisemitismusstudie, welche die wirkliche Stimmungslage abbildet tut dringend not (vgl. S. 6).

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.