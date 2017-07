Netanyahus «absurdes Helden-Willkommen» verärgert Jordanien

JORDANIEN-ISRAEL

27. Juli 2017

Das Haschemitische Königreich interpretiert das Ereignis in der israelischen Botschaft als kriminellen Zwischenfall.

Hochrangige jordanische Offizielle gaben sich am Dienstag verärgert übe die Art und Weise wie Israel den Gewaltakt vom letzten Sonntag in der israelischen Botschaft interpretiert hat. Die vom Büro des Premiers organisierte Verbreitung der Videostreifen über die Begrüssung zwischen Netanyahu und Einat Schlain, der israelischen Botschafterin in Amman, und dem Sicherheitsoffiziellen, der vermutlich für den Tod zweier jordanischer Bürger verantwortlich zeichnet, war nicht dazu angetan, die Stimmung zwischen den beiden Staaten zu heben. Der jordanische Aussenminister Ayman Safadi behauptete, Israel haben den Zwischenfall auf eine «verdrehte und absurde Weise» dargestellt. «Einige der Reaktionen aus Israel waren absurd», sagte der Minister gegenüber CNN. «Sie versuchten, die Dinge so darzustellen, als ob die Botschafterin und der Verdächtigte unte Belagerung gestanden hätten, und dass sie befreit und als heimkehrende Helden gefeiert worden seien. Das ist wirklich absurd. Es handelt sich um einen kriminellen Fall. Jordanien hat legal und moralisch gehandelt, und Israel ist verpflichtet, ähnlich zu handeln und mit seinem provokativen Benehmen und den verzerrenden Fakten aufzuhören.» [TA]