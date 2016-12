Netanyahu zitierte alle Botschafter der Sicherheitsratsstaaten einzeln nach Jerusalem

SCHELTE TROTZ WEIHNACHTEN

26. Dezember 2016

Präsident Barack Obama direkt attackiert.

Offenbar ist der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu ein Anhänger der Theorie, wonach Angriff die beste Verteidigung sei. Seit der anti-Siedlungsresolution des Uno-Sicherheitsrats vom Freitag jedenfalls lassen Regierungschef und seine Minister keine Gelegenheit aus, um ihrem Unmut über die dank der amerikanischen Stimmenthaltung möglich gewordenen Verurteilung Israels Luft zu machen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit schieben israelische Politiker seit letztem Freitag dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama die Schuld für die Verschlechterung der internationalen Position Israels bei gleichzeitiger Stärkung der Palästinenser ungeschminkt in die Schuhe. Netanyahu bezichtigte Obama mehr oder weniger direkt des Wortbruchs und warnte seine Likud-Minister am Sonntag gar davor, dass noch vor dem endgültigen Auszug Obamas aus dem Weissen Haus weitere internationale Massnahmen im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt möglich seien. «Das Thema ist noch immer heiss, und die Resolution des Sicherheitsrats ist möglicherweise noch nicht das Ende», sagte Netanyahu vor Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung. Eine der Varianten für weitere Massnahmen wäre sicher die von Paris einberufene internationale Konferenz, die vermutlich am 15. Januar steigen soll. Israel seinerseits könnte die neue Administration Trump ersuchen, Druck auf jene Staaten auszuüben, die die Resolution unterstützt haben. Während der Kabinettssitzung sprach der Regierungschef von Informationen, die Israel erreicht, und wonach die Administration Obama zweifelsohne hinter der Resolution stehe, deren Wortlaut koordiniert habe und dazu Sorge trug, dass sie letzten Endes angenommen wurde. Zu Aussenminister John Kerry sagte Netanyahu bereits letzten Donnerstag, Freunde würden Freunde nicht vor den Sicherheitsrat bringen. – Am Sonntag traf Netanyahu schliesslich einzeln alle Botschafter der im Sicherheitsrat vertretenen Staaten, um ihnen den Unwillen Israels kundzutun. Das Gespräch mit US-Botschafter Dan Shapiro wurde als «klärendes Gespräch» hingestellt, denn erstens gehört die Zitierung eines US-Botschafters in der Absicht, ihm die Leviten zu lesen, zu den in der internationalen Diplomatie höchst ungewöhnlichen Gepflogenheiten. Zweitens sitzen die USA, sollte es einst zwischen Washington und Jerusalem tatsächlich hart auf hart gehen, immer noch am längeren Hebel, finanziell wie einflussmässig und ganz bestimmt auch in Bezug auf die Militärhilfe. Das hat Netanyahu an diesem «schwarzen Wochenende» für die israelische Aussenpolitik nicht vergessen, doch dafür hielt er sich an den «kleineren Fischen» im Sicherheitsrat schadlos. Die für nächste Woche vorgesehene Israel-Visite des ukrainischen Premierministers wurde ebenso abgesagt, wie der Besuch des senegalesischen Aussenministers, der in drei Wochen hätte stattfinden sollen. Zudem macht das Gerücht die Runde, wonach ein Treffen mit der britischen, sehr israelfreundlichen Premierministerin Therese May am Rande der Konferenz von Davos in wenigen Wochen, an dem dem Vernehmen nach ebenfalls bereits gearbeitet wurde, auch abgesagt worden ist. Schliesslich musste der israelische Botschafter in Neuseeland zu Beratungen nach Hause zurückkehren. Um das Bild abzurunden, verlautete am Sonntagabend, dass Netanyahu seine Minister angewiesen habe, vorerst keines der Länder zu besuchen, welche in New York für die Resolution des Sicherheitsrats gestimmt hatten. - Dass die ausländischen Botschafter am Weihnachtstag nach Jerusalem zitiert worden sind, veranlasste einen in Israel ansässigen westlichen Diplomaten schliesslich zur Frage, was wohl geschehen wäre, hätte sein Land den israelischen Botschafter an Jom Kippur ins Aussenministerium zitiert. Die Antwort auf diese Frage lässt sich ohne viel Fantasie leicht erraten. – Es bleibt zu hoffen, dass Israels Entscheidungsträger über ihren teilweise sicherlich berechtigten Groll hinauswachsen und, allen voran Premier Netanyahu, den Weg zu alternativen, vielleicht eher kreativen und intelligenteren Retourkutschen finden als die in den letzten drei Tagen angewendete Holzhammermethode. Noch nicht lange ist es her, da sprach Netanyahu allen Ernstes von Israels Chancen, in zwei Jahren in den Uno-Sicherheitsrat gewählt zu werden. Nach den Entwicklungen des Wochenendes würde er diese heute eher ins Lächerliche tendierenden Worte sicherlich am liebsten aus dem Protokoll streichen... Dass es wahrscheinlich noch eine Weile dauern dürfte, bis die Gemüter hüben un drüben sich beruhigt haben werden, deutete sodann eine am Sonntagabend verbreitete Meldung an, wonach Jerusalem in den «neuen» Vierteln Reches Shuafat (Ramat Shlomo) und Ramot im Norden der Stadt 262 beziehungsweise 216 neue Wohneinheiten bauen will, und in Pisgat Zeev deren 140. Das dürfte möglicherweise eine erste, wahrscheinlich aber wohl kam die letzte Reaktion auf die Resolution des Sicherheitsrates sein. Bis jetzt sind 2016 total 1506 neue Wohneinheiten bewilligt worden, verglichen mit 775 im Jahre 2014 und nur 395 letztes Jahr. Mit dem Amtsantritt der Administration Trump dürfte dieser Trend sich noch verstärken. Sehr klar äusserte sich am Sonntag eine Quelle in der Jerusalemer Stadtverwaltung: «Die Bautätigkeit in Jerusalem ist nötig, wichting und wird mit voller Kraft fortgesetzt werden im Bestreben, mehr jungen Leuten das Leben in Jerusalem zu ermöglichen, sich dort ihre Zukunft aufzubauen und die Hauptstadt Israels zu festigen.» Andererseits hört man aus den Gebieten von sich formierenden Aufrufen an die Palästinenser, nicht mehr in Siedlungen (vor allem auf Baustellen) zu arbeiten und keine in Siedlungen hergestellten Produkte mehr zu kaufen. Die jüngste Polarisierungswelle, die letzten Endes auch den Palästinensern selber schaden dürfte, scheint erst an ihrem Anfang zu stehen. [JU]