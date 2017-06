«Netanyahu zeigt amerikanischen Juden den Finger»

ISRAEL-USA

27. Juni 2017

Am Sonntag hat die Regierung von Benjamin Netanyahu den Kompromiss zu Gleichberechtigung bei Gebeten an der Klagemauer aufgekündigt. Amerikanische Juden reagieren darauf mit massiver Entrüstung.

Ein seit Jahren laufender Konflikt über jüdische Identität und Religion ist neu entflammt. Am Sonntag hat Premier Benjamin Netanyahu einen mühsam ausgehandelten und vor 17 Monaten getroffenen Kompromiss über den Zugang zu der Klagemauer in Jerusalem aufgekündigt (Link).

Die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt untersteht seit dem israelischen Sieg im Sechstage-Krieg dem orthodoxen Rabbinat, das Frauen und Männern aus liberaleren Strömungen gemeinsame Gebete an der biblischen Stätte verwehrt hatte. Dagegen protestierten unter anderem die «Women of the Wall». Der Konflikt darüber beschäftigte auch Gerichte und Politik. Ein im Januar 2016 getroffener Kompromiss sieht an der Mauer die Einrichtung einer dritten Sphäre für «egalitäre», gemeinsame Gebete neben den nach Geschlechtern getrennten Zonen der Orthodoxen vor (Link).

Der Kompromiss wurde von Orthodoxen abgelehnt und die Netanyahu-Regierung ging so zögerlich an die Umsetzung der Vereinbarung, dass sich Reform-Juden und Konservative im letzten Jahr erneut an das israelische Verfassungsgericht wandten. Die Regierung hatte bis Sonntag Zeit für die Einreichung einer Reaktion. Dies unterliess Netanyahu jedoch. Stattdessen setzte er das Abkommen aus.

Dagegen brachen umgehend massive und scharfe Proteste auf. So bezeichnete Rabbiner Rick Jacobs als Präsident der Union for Reform Judaism (URJ) in den USA die Entscheidung als «skrupellose Beleidigung der Mehrheit aller Juden weltweit» und erklärte, das Oberrabbinat und die ultraorthodoxen Parteien hielten Israel und die Rechte der jüdischen Mehrheiten in Israel und der Welt in einem «Würgegriff», der gebrochen werden müsse (Link).

Selbst langjährige Verbündete und Mitarbeiter Netanyahus wie der ex-US-Botschafter Michael Oren stimmen in die Proteste ein. Oren ist Kabinetts-Mitglied und sprach von einer «Aufgabe des Zionismus» und einer «abscheulichen Entscheidung» des Premiers.

Im New Yorker «Forward» schreibt Chefredaktorin Jane Eisner, mit seiner «feigen Entscheidung» zeige Netanyahu einem grossen Teil der amerikanischen Juden «den Finger» und werde deren Bindung an Israel weiter schwächen (Link). [AM]