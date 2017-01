Netanyahu während drei Stunden verhört

JERUSALEM

3. Januar 2017

Mindestens eine weitere Befragungsrunde über Fragen zu Entgegennahme von Geschenken und Bestechung ist geplant.

Unter Warnung ist der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu am Montagabend in seiner Jerusalemer Residenz verhört worden. Zentrales Thema war der Verdacht der angeblichen Korruption, vor allem die Entgegennahme übertriebener Geschenke von in- und ausländischen Geschäftsleuten. Aus einer langen Erklärung, die Avichai Mandelblit, Rechtsberater der Regierung, nach dem Verhör veröffentlichten, liessen sich keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen. Mandelblit war offensichtlich darum bemüht, den Gang der Untersuchungen durch die Preisgabe von Einzelheiten nicht ungebührlich und vorzeitig zu beeinflussen. Wie am späten Montagabend zu hören war, soll vor dem Abschluss der Untersuchungen mindestens noch eine weitere Runde der Verhöre geplant sein. Vor der Befragung vom Montag gab der Regierungschef sich betont optimistisch und ruhig. «Ich sehe den Geist der Feierlichkeiten in den TV-Studios», sagte er zu seiner Likud-Fraktion. «Wartet noch ab mit dem Feiern; beeilt Euch nicht», meinte er unter dem Applaus seiner Parteifreunde. «Ihr könnt fortfahren, Testballone aufsteigen zu lassen, während wir weiter den Staat Israel führen werden», meinte der Premierminister zuversichtlich. Bis jetzt haben die Untersuchungsbeamten in der Affäre dutzende von Zeugen im In- und Ausland verhört. [JU]