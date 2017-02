Netanyahu und Lieberman genehmigen über 3000 neue Wohneinheiten für Siedlungen

NOCH VOR AMONA-RÄUMUNG

1. Februar 2017

Armee treibt Vorbereitungen für Evakuierung von Amona voran.

Am späten Dienstagabend bestätigten die Büros des israelischen Premierministers Netanyahu und dessen Verteidigungsministers Lieberman die Erteilung der Baugenehmigung für total über 3000 neue Wohneinheiten in Westbank-Siedlungen, während gleichzeitig IDF-Truppen die Vorbereitungen für die gerichtlich verfügte Räumung des Aussenpostens Amona vorantrieben. Von den bewilligten Wohnungen befinden sich 2000 im Stadium des sofortigen Baubeginns, der Rest in verschiedenen Planungsphasen. Einige Beispiele für die erteilten Baubewilligungen: Alfei Menashe (700 Einheiten), Beit Arieh (650), Nokdim (Wohnort von Verteidigungsminister Lieberman, 150), Oranit (200). – Die Armee hat die Siedler von Amona angewiesen, ihre Besitztümer bis Mittwoch Mitternacht aus dem Aussenposten zu entfernen. – Bereits letzte Woche hatten Netanyahu und Lieberman grünes Licht für Planung und Bau von rund 2500 Wohneinheiten, vorwiegend in bestehenden Siedlungsblöcken, erteilt. Der Siedlerrat war damals «enttäuscht», weil die Bewilligungen die grosse Nachfrage nicht decken würden. [JU]