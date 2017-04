Netanyahu und die Pressefreiheit

Der Zaubertrank, der auf Israels politisches System in den letzten Wochen bis zur Übelkeit wirkte, endete dieser Tage mit einem verdrehten und nicht weniger Übelkeit erregenden Abkommen zwischen Premier Binyamin Netanyahu und Finanzminister Moshe Kahlon. Die Gefahr vorgezogener Wahlen, falls sie je existiert hatte, ist verschwunden. Zumindest bis zum nächsten Anfall des Wahnsinns, oder bis Netanyahu angeklagt wird – je nachdem, was zuerst kommt.

Auf kurze Sicht hat Netanyahu diesen Krieg gewonnen. Israels freie Presse, sein schwarzes Schaf, hat einen schweren Schlag erlitten. Er wollte die neue öffentliche Rundfunkgesellschaft (IBA) schliessen, ihre Direktoren feuern, die kränkelnde israelische Rundfunkbehörde wiederbeleben und einem Freund der Familie seine Job erhalten – Oded Shachar, dem Wirtschaftskommentator des Ersten TV-Programms, der ihm und seiner Frau Sara stets dafür dankbar sein wird, was sie getan haben. Und er hatte Erfolg. Netanyahu bewies, dass er noch bei den Leuten ist.

Mit Hilfe von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit erreichte er sein Ziel sozusagen auf elegantere Art, nicht durch die Schliessung der Gesellschaft oder durch das Abschlagen von Köpfen, sondern durch die Schaffung einer «neuen Gesellschaft», getrennt von der Hauptgesellschaft. Die Nachrichtengesellschaft wird im Wesentlichen der gleich uninteressante Kanal sein, den man heute als den TV-Kanal 1 kennt.

Was geschieht mit den Hunderten von Angestellten der Gesellschaft, welche ihre Jobs aufgaben, als die Knesset das Gesetz verabschiedet hat, und die jetzt arbeitslos sein werden? Für Neta­nyahu spielt das keine spezielle Rolle. Er hat sein beschränktes Mass an falschem Mitleid für die IBA-Angestellten bereits aufgebraucht. Für ihn ist das nur ein kleines Stück des Puzzles. Sein grosser Plan – das Aufbrechen von TV-Kanal 2, der Import ausländischer Oligarchen und die Einrichtung untertäniger TV-Kanäle, oder sein Sprachrohr, der Tageszeitung «Israel Hajom», und dabei die Erlangung der Kontrolle über alle elektronischen Medien – findet nicht statt wegen juristischen Problemen. Doch Netanyahu und seine Leute werden sich neu gruppieren und dann weitermachen.

Als die ersten Nachrichten von dem Abkommen durchsickerten, sprach man fälschlicherweise von einem Kompromiss. Als die Details bekannt wurden, begriff man, dass es sich um einen ähnlichen Kompromiss handelte wie um jenen zwischen Wolf und Lamm.

Netanyahu ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Im Rahmen der gesetzlichen, von Avichai Mandelblit definierten Schranken, maximierte er seinen Profit. Das zwittrige Geschöpf, das aus den Verhandlungen seines Büros mit dem Finanzministerium hervorging, ist extrem schlecht geformt. Es hat einen langen und unruhigen Weg vor sich, politisch, juristisch und technisch. Und genau das wollte Netan­yahu – Chaos, Unsicherheit, zusätzliche Verzögerungen. So werden sowohl die neue, junge Gesellschaft und die auseinanderbrechende alte fortfahren, in der Gegend herumzustolpern, schwach, erschreckt und leicht beeinflussbar. So hat Netan­yahu seine Medien gerne. Finanzminister Kahlon steht denkbar schlecht da. Jetzt hasst ihn jeder, sowohl die IBA-Angestellten als auch die Mitarbeiter der neuen Gesellschaft.

Deswegen aber zu sagen, Netanyahu wäre aus dieser Schlammschlacht als Sieger hervorgegangen, wäre kurzsichtig. Umfragen zeigen, dass eine grosse Mehrheit der Öffentlichkeit denkt, er lüge und habe Hintergedanken bei seinen Handlungen. Und dabei haben wir die Politiker noch gar nicht berücksichtigt, von denen viele sagen: «Es reicht jetzt aber!»

Seit er gesundheitlich angeschlagen aus China zurückgekommen ist, hat Netanyahu den Grossteil seiner Zeit der Rundfunkgesellschaft gewidmet. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiss, worauf der weltweit am meisten beschäftigte Premierminister des weltweit am stärksten gefährdeten Landes seine Zeit verschwendet, um seine Launen zu befriedigen. Er hielt Marathontreffen mit Kahlon, mit Bürokraten seines Büros, des Finanz- und des Kommunikationsministeriums sowie mit dem Generalstaatsanwalt und dessen Stellvertretern. Und worum ging es dabei? Um eine Rundfunkgesellschaft, die zur täglichen Besessenheit seiner selbst und seiner Gattin geworden ist. Wer an diesen Sitzungen teilnahm, beschrieb einen übersteigerten, kapriziösen, verärgerten, misstrauischen Mann mit einem Verfolgungswahn, der die ganze Welt für seine Sorgen verantwortlich machte.

Ist es nicht schade um all die verschwendeten Stunden? Wäre es nicht besser gewesen, die Energie auf Themen zu verwenden, die der allgemeinen Öffentlichkeit wichtig sind? Und damit abstrahieren wir noch von der Chutzpa, dass er sich überhaupt mit den Medien befasst, wo er doch ein wandelnder Interessenkonflikt ist, ein Gewirr von persönlichen Interessen und Verbindungen zu interessierten Parteien, ein Mann, der ernster Vergehen im Zusammenhang mit den Medien verdächtigt wird. Es ist, also ob man dem Rechtssystem ins Gesicht spucken würde.

Mandelblits Erscheinen auf der Szene hat Netan­yahus Handlungsspielraum reduziert. Ein ums andere Mal gossen Mandelblit und sein Team kaltes Wasser auf Netanyahus Wutanfälle. Vor dem Hintergrund, dass zwei hochrangige Mitglieder seiner Partei (David Bitan und Miri Regev) ausdrücklich erklärten, die Regierung müsse die Sendungen der Gesellschaft kontrollieren, stellt sich die Frage, wie wir das Oberste Gericht davon überzeugen können, dass alles geschäftlich, professionell und losgelöst von der Politik zu und her geht.

Netanyahu war wütend. «Nun, dann haben sie es eben gesagt. Und jetzt? Jeder darf sagen, was er will.» Wunderbar, plötzlich ist er, wie ein Sitzungsteilnehmer einem Kollegen ins Ohr flüsterte, zu Gunsten der freien Meinungsäusserung.

Vor fast drei Jahren haben Kabinett und Knesset die Rundfunkreform verabschiedet, welche die Gesellschaft geschaffen hat. Es wird Jahre dauern, bis die in den Kinderschuhen steckende Gesellschaft, wenn überhaupt, eine wirkliche Konkurrenz für die beiden kommerziellen TV-Kanäle sein kann. Der Premier konnte aber seine Finger nicht davon lassen. Einige seiner Minister sagen, er würde handeln, als hätte er die Herrschaft vollkommen verloren. Die Minister zuckten verzweifelt mit den Schultern; sogar die Erfahrensten verwarfen die Hände. «Was ums Himmels Willen macht er?», fragte einer.­ ­«Pessach steht vor der Türe, es gibt eine echte Gefahr von Terrorakten, der Süden ist ein Pulverfass, das jeden Moment explodieren kann, Trump arbeitet an einer neuen diplomatischen Initiative, doch Netanyahu ist völlig versunken in der Rundfunkgesellschaft.»

Vor der letztwöchigen Kabinettssitzung sassen die Chefs von vier Koalitionsparteien zusammen, ohne Netanyahu und Kahlon. Sie beschlossen, dass Das jüdische Haus, Vereinigtes Thorajudentum, Schas und Israel Beiteinu eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen sollten, was nur sehr selten geschieht, in der sie sich vehement gegen vorgezogene Wahlen äussern wollten. Dann gaben sie Netanyahus Büro einen Hinweis. «Er sollte wissen, dass wir ihm nicht verzeihen, wenn er uns ob dieser Verrücktheit in Wahlen zerrt», warnten sie. Einer von Netanyahus Assistenten rannte sofort in Panik zu ihnen. «Wartet damit», bat er sie. «Das könnte uns in den Verhandlungen mit Kahlon schwächen.» Die Parteichefs stimmten zu, doch ihre Botschaft wurde übermittelt und offensichtlich verstanden. Wahlen sind weg vom Fenster. Gleiches gilt für die Pressefreiheit.

Yossi Verter ist Redaktor der israelischen Zeitung «Haaretz».