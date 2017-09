Netanyahu sprach mit Merkel

ISRAEL-DEUTSCHLAND

27. September 2017

Israel besorgt über die Zunahme des Antisemitismus.

An der Kabinettssitzung vom Dienstag informierte Regierungschef Binyamin Netanyahu die anwesenden Minister über das Telefongespräch, das er gleichentags mit der alt-neuen Bundekanzlerin Angela Merkel geführt hat. Seit vielen Jahren sei die Kanzlerin nach den Worten des Premierministers eine «wahre Freundin» des Staates Israel und des jüdischen Volkes und eine grosse Führerin Deutschlands und Europas. «Ich gratulierte ihr zu ihrem Sieg. Der Staat Israel ist sicher, dass unter ihrer Führung die speziellen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel fortfahren werden, tiefer zu werden und zu blühen. Ich appellierte an die neue, zu bildende Regierung, sich dafür einzusetzen, jene Kräfte in Deutschland zu stärken, die die historische Verantwortung zu akzeptieren.» Israel macht sich Sorgen über die Zunahme des Antisemitismus in jüngsten Jahren unter politischen Elementen von Rechts und Links und unter islamischen Elementen. Israel weist Versuche zurück, den Holocaust zu leugnen. Es gibt zwei verschiedene Dinge – die Holocaustleugnung und die Verneinung der Verantwortung. Kanzlerin Merkel sagte, sie wolle gleich nach der Bildung der neuen Regierung das Treffen zwischen Regierungen beider Länder (G2G) abhalten, das im Mai verschoben worden ist. Premierminister Netanyahu fügte hinzu: «Ich unterstrich auch unsere Politik bezüglich der iranischen Versuche, sich in Syrien festzusetzen.» [TA]