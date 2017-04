Netanyahu schwebt offenbar diese Lösung für Syriens Grenzen vor

KOMMT DIE PUFFERZONE?

9. April 2017

Sucht der Regierungschef bereits um internationale Unterstützung für seine Idee?

Der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu drängt anscheinend darauf, dass jedes Abkommen für eine Beendigung des syrischen Bürgerkriegs die Errichtung von Pufferzonen entlang der Grenzen zwischen Syrien und Israel und zwischen Jordanien und Syrien einschliesse. Das zumindes schreibt «Haaretz» unter Berufung auf Quellen, die in die Sache verwickelt sein sollen, allerdings anonym bleiben wollen. Zweck der Idee des israelischen Premiers soll es demnach sein, Iran und die Hizbollah daran zu hindern, eine Präsenz in den betreffenden Regionen zu etablieren. Laut den genannen Quellen hat Netanyahu das Konzept in den letzten Wochen bereits in Gesprächen mit der US-Administration und mit anderen internationalen Akteuren thematisiert. Bei diesen Kontakten soll der israelische Regierungschef geltend gemacht haben, dass eine Einnistung Irans und der Hizbollah an den genannten Gernzen die Stabilität der Region untergraben und die Sicherheit Israels wie auch Jordaniens gefährden würde. Für die Pufferzonen, die laut Netanyahu auf der syrischen Seite der Grenzen entstehen sollen, hat der Premierminister bisher offenbar noch keine Details geliefert, wie etwa Antworten auf die Fragen, welches Gremium die Ein- und Ausgänge der Zonen kontrollieren würde und was mit Personen zu geschehen hätte, welche die Puffer ohne Bewilligung betreten. Eine offizielle Reaktion Jerusalems zur Veröffentlichung in «Haaretz» lag am Wochenende noch nicht vor. Das Büro des Premiers dementierte den Bericht zwar nicht, beschränkte sich aber auf den Hinweis, Netanyahu habe in seinen Gesprächen mit den Präsidenten Trump und Putin Israels Oppostion gegen eine Präsenz Irans und seiner Satelliten entlang Israels Nordgrenze unterstrichen. [TA]