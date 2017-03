Netanyahu offeriert Herzog Regionalfrieden – und macht einen Rückzieher

ISRAELISCHES FRIEDENSGERANGEL

6. März 2017

Die Schlagzeile der Woche des «Haaretz».

Infolge der zahlreichen Auslandreisen, die der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu letztens absolviert hat, sind Angaben offizieller Stellen die Untersuchungen des Verdachts auf Korruption gegen den Premier in den letzten Wochen ins Stocken geraten. Dessen ungeachtet warten Israels Medien regelmässig mit Schlagzeilen auf, in deren Zentrum der Regierungschef steht. Am Sonntag enthüllte etwa der «Haaretz», dass Netanyahu bereits vor sechs Monaten Oppositionschef Itzhak Herzog (Zionistsche Union) ein Dokument offeriert habe, das eine gemeinsame Erklärung zur Förderung eines Regionalfriedens enthalten haben soll. «Haaretz» bringt sogar das Faximile eines entsprechenden, auf englisch abgefassten Textes, allerdings ohne Unterschrift oder Briefkopf. Gemäss dem Konzept hat Netanyahu seinem politischen Widersacher in den sieben Monaten nach der Geheimkonferenz von Aqaba mit Jordaniens König Abdullah II und dem ägyptischen Präsidenten al-Sissi sogar die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit angeboten. Die Crux an der Sache ist nur, dass der israelische Premierminister wenige Wochen später seine Offerte an Herzog wieder zurückgezogen hat. Angesichts der Tatsache, dass der Premierminister in dem Schriftstück dem Oppositionschef gegenüber seine Bereitschaft zu einem territorialen Kompromis in einer Zweistaatenlösung und eine Eindämmung der Bautätigkeit in den Siedlungen angetönt hatte, wundert der anschliessende Rückzug nicht, hätte das Konzept doch den unweigerlichen Austritt der Rechtsnationalen unter Bildungsminister Naftali Bennett & Co. aus dem Koalitionsbündnis bedeutet, und das scheint sich für den letztlich doch vorwiegend nur um seine politische Karriere besorgten Netanyahu nicht gelohnt zu haben. [JU]