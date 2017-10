Netanyahu nimmt den Polizeichef aufs Korn

ISRAEL

Jacques Ungar , 20. Oktober 2017

Spekulationen rund um polizeiliche Untersuchungen gegen den Premierminister verschärfen die Debatte

Angriff ist die beste Verteidigung. Diese ursprünglich vor allem aus der Welt des Fussballs bekannte Redeweise hat längst ihren Weg in die verschiedensten anderen Sphären des täglichen Lebens gefunden, und jetzt erinnert sich ihrer offenbar auch der israelische Regierungschef Netanyahu.

Angesichts der nicht enden wollenden Berichte und Spekulationen rund um die gegen ihn laufenden polizeilichen Untersuchungen versucht der Premierminister nun offensichtlich, den Spiess umzudrehen. In ungewöhnlich scharfer Sprache nimmt er Polizeichef Roni Alsheich persönlich aufs Korn, dessen Ernennung er seinerzeit noch höchstpersönlich und aktiv gefördert hatte.

Frontalangriff

Auslöser für den Frontalangriff des Premiers gegen den Polizeichef war ein Bericht des TV-Kanals 2, demzufolge die Verhöre Netanyahus bald wiederaufgenommen würden. Entweder gilt hier, dass nichts so sehr schmerzt wie die Wahrheit, oder dann wurde der Premier von der Ankündigung bevorstehender Verhöre völlig unvorbereitet getroffen. Wie dem auch sei: Der TV-Bericht bot dem Regierungschef Anlass, Lior Chorev, den externen Medienberater der Polizei, zu attackieren. Dessen «illegale Indiskretionen» hätten sich zu einem Tsunami entwickelt.

Nicht, dass Netanyahu die Tatsache der scheinbar in Kürze stattfindenden Verhöre (die Medien sprechen von 3 bis 5 Gesprächsrunden) dementiert hätte, was er aufgrund des Sachverhalts offensichtlich nicht kann. Die Verbreitung dieses Umstandes «prae festum», will heissen vorgängig der effektiven Verhöre, ging ihm anscheinend aber gehörig gegen den Strich. Die Polizei ihrerseits nennt die Vorwürfe der Indiskretionen «grundlos». Sie würden höchstens das Rechtswesen untergraben.

Dass es sich bei diesem verbalen Schlagabtausch effektiv um nichts weniger handelt als um die Suche der Kontrahenten nach einer möglichst günstigen Ausgangsposition für den möglicherweise sich noch ausweitenden Verlauf der Divergenz, bekräftigt die Tatsache, dass Polizeichef Alsheich, der in Netanyahus Umgebung bereits als «Verräter» tituliert wird, nun zum ersten Mal offiziell auf die Vorwürfe des Premiers reagierte. In einem Treffen mit Polizeikommandanten erklärte er am Montag, dass er die Beamten, die Premier Netanyahu verhören, voll unterstütze. Er habe zudem seine Zweifel, soll er weiter gesagt haben, ob die genannten Indiskretionen tatsächlich aus Kreisen der Polizei stammten. «Die Beamten halten die Korrektheit der Verhöre aufrecht», bekräftige Alsheich, «und ihre Hände sind sauber.» Er habe volles Vertrauen in die Art und Weise, wie die heiklen Verhöre von der Polizei durchgeführt würden.

Informationsleck

Polizeichef Alsheichs Einstehen für seine Beamten in Ehren. Es mutet aber irgendwie komisch an, dass das Treffen mit den Kommandanten hinter verschlossenen Türe stattfand, die wesentlichen Informationen aber dennoch «irgendwie» an die Öffentlichkeit gelangten. Auch TV-Kanal 10 sprang auf den fahrenden Informations- und Gerüchtezug auf. Laut dem Sender haben sowohl Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit als auch Staatsanwalt Shai Nitzan den Polizeichef telefonisch ihrer Unterstützung vor dem Hintergrund der angeblichen Verbalattacken des Premiers versichert. Die «Jerusalem Post» fragt sich, ob die Anrufe darauf zurückzuführen waren, dass die zwei Spitzenbeamten das Gefühl hatten, die nächsten Ziele von Angriffen des Premiers zu sein. Fragen, auf die es fürs Erste keine Antworten gibt.

Der Journalist Gidi Weitz griff in «Haaretz» die Betitelung Alsheichs als «Verräter» auf. Es sei nicht ganz klar, schreibt er, welchen verräterischen Akt Netanyahus Leute Alsheich zuordnen. «Erwarteten sie, dass er den Geist der Verhörbeamten trüben werde? Dass er sie daran hindern werde, den Milliardär Arnon Milchan zu durchleuchten im Hinblick auf Verdachtsmomente, dass er Netanyahu bestochen habe? Dass Alsheich Michael Ganor und Ari Harow daran hindern werde, Abkommen zu unterzeichnen, die sie zu Kronzeugen der Anklage machten? Dass er Journalisten dahingehend informieren würde, dass in den strafrechtlichen Fällen, die möglicherweise Netanyahu betreffen, «nichts war und nichts sein wird» (ein vom Premier wiederholt benutzter Standardsatz zur Beteuerung seiner Unschuld)?

Steht Anklage bevor?

Sollten dies die Erwartungen gewesen sein, schrieb Weitz weiter, stellten sie sich als falsch heraus. «Seit der Wiederwahl zu seiner zweiten Amtszeit 2009 hatte Netanyahu sehr umsichtig Wachhunde gewählt, die er als solche identifizierte, die ihn in schlechten Zeiten mit extremer Vorsicht und endlosem Verständnis behandeln würden (…).» Die Wochen zogen laut Weitz ins Feld, und die Empfehlungen der Polizei rückten näher, Netanyahu in zwei Fällen anzuklagen. Da sei es vernünftig, anzunehmen, dass die brutalen Angriffe auf Alsheich und seine Verhörbeamten eskalieren würden – sei es durch Netanyahu persönlich oder durch seine Anhänger wie die Abgeordneten David Bitan und David Amsalem, beide vom Likud.

Die Schlussfolgerungen des Haaretz-Journalisten lassen einige Vermutungen hinsichtlich des weiteren Ganges der Dinge zu: «Netanyahu begann seine gut geplante Kampagne im vergangenen November. Die ersten gewählten Zielobjekte waren Journalisten und die Medien ganz allgemein, die er mit seinen dunkeln Machenschaften mit Verlegern und Milliardäre zu zähmen versuchte. Jetzt ist die Reihe an den Wachhunden, die es gewagt hatten, Anzeichen der Unabhängigkeit zu zeigen und gegen die Aufgabe zu rebellieren, die er für sie vorgesehen hat: Seine Herrschaft zu bewahren.»