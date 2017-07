Netanyahu kritisiert EU

BUDAPEST

21. Juli 2017

Eigentlich hätte die Sitzung, die Premier Binyamin Netanyahu am Mittwoch in Budapest mit den Regierungschefs Ungarns, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Polens hielt, eine geschlossene Veranstaltung sein sollen. Infolge eines technischen Fehlers wurden aber die ersten Minuten der Diskussionen an die vor den geschlossenen Türen des Saals wartenden Journalisten übertragen, womit der Schaden angerichtet war, auch wenn israelische Offizielle den Lapsus schon nach wenigen Minuten entdeckt und behoben haben. Netanyahus Kritik an der EU war, soweit sie nach aussen drang, tatsächlich präzedenzlos harsch. «Die Europäische Union ist die einzige Vereinigung von Staaten in der Welt, die ihre Beziehungen zu Israel an politische Konditionen knüpft. Die einzige! Niemand tut es», rief Netanyahu aus. «Es ist verrückt, effektiv verrückt. Es geht nicht um mein Interesse. Ich spreche im Interesse Europas. Wir haben eine spezielle Beziehung zu China. Aber für Sie spielen politische Themen keine Rolle», sagte der israelische Premier, der hinzufügte, dass Israels Kühe mehr Milch produzieren würden als irgendwelche anderen Kühe der Welt – das Doppelte des europäischen Durchschnitts.» Die EU untergrabe ihre Sicherheit, indem sie Israel untergrabe. Später beschwichtigte Netanyahu die Gemüter und meinte, seine Worte sollten nicht zum Nennwert genommen werden. Auf eventuelle Konsequenzen Brüssels wartet man nun gespannt (vgl. S. 5). Auf dem Foto zu sehen sind der tschechische Premier Bohuslav Sobotka, Binyamin Netanyahu, der ungarische Premier Viktor Orbán, der slowakische Regierungschef Robert Fico and der polnische Premier Beata Szydlo (v.l.n.r.).