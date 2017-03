«Netanyahu kommt nach Basel»

BASEL

Valerie Wendenburg, 17. März 2017

Binyamin Netanyahu möchte den 120. Jahrestag des Zionistenkongresses zum Grossevent in Basel nutzen – bestätigt ist nichts, klar ist vieles.



In weniger als einem halben Jahr sollen die Feierlichkeiten anlässlich des 120-Jahr-Jubliäums des Ersten Zionistenkongresses in Basel stattfinden, an die Öffentlichkeit dringen bisher aber nicht viel mehr als Gerüchte. An dem Anlass, der von einer israelischen Delegation organisiert wird, werden offenbar Regierungschefs verschiedener europäischer Länder erwartet – und die «Neue Zürcher Zeitung» äusserte am Dienstag sogar die Vermutung, dass der amerikanische Präsident Donald Trump just zu diesem Grossereignis in die Schweiz reisen könnte. Der ominöse internationale Kongress unter der Regie des israelischen Premiers Binyamin Netanyahu wird sogar im eidgenössischen Parlament diskutiert – und erste Kritik wird laut.

Ein kritischer Vorstoss

So hat der Genfer SP-Aussenpolitiker Carlo Sommaruga in der Fragestunde des Nationalrats am Montag einen Vorstoss bei Aussenminister Didier Burkhalter platziert, in dem er fragt, wie der Bundesrat zu dem geplanten «politischen Manöver» stehe und mit welchen Auswirkungen zu rechnen sei. Sommaruga schreibt, Netanyahu wolle den 120. Jahrestag des Zionistenkongresses in Basel zu einer internationalen Plattform für die israelische Politik der Besetzung palästinensischer Gebiete verwandeln und somit die Friedensbemühungen zweier von der Uno und der Schweiz geförderter Staaten untergraben. Laut Sommaruga generiere diese Art der Instrumentalisierung des Anlasses eine erhöhte Terrorgefahr für die Schweiz. Die Antwort von Bundesrat Burkhalter kam am Dienstag. Darin heisst es, der Bundesrat habe bisher keine offizielle Anfrage von den israelischen Behörden in Bezug auf die Organisation der Feierlichkeiten in Basel erhalten. Und weiter: «Die Organisation der Veranstaltungen liegt in der Verantwortung der Kantone.» Er bestätigt, dass es im Zusammenhang mit dem 120-Jahr-Jubiläum Ende Februar ein Treffen einer Delegation aus Israel, dem Aussendepartement (EDA) und Vertretern des Kantons Basel-Stadt gab: «Dies war ein Sondierungsbesuch» im Hinblick auf die geplante Feier, so heisst es weiter. Zurzeit sei das EDA in Kontakt mit den Behörden des Kantons Basel-Stadt, mit denen vor allem die Fragen der Sicherheit diskutiert würden, die ein solches Ereignis mit sich bringen würde.

Keine offizielle Anfrage

Burkhalter betont in seiner Antwort ferner, dass der Bundesrat grundsätzlich der freien Meinungsäus-serung und dem Dialog verpflichtet sei. Schwierig scheint für die Schweizer Politik die Tatsache zu sein, dass man zum aktuellen Zeitpunkt noch gar keine offizielle Anfrage der israelischen Regierung bezüglich des Anlasses erhalten hat. Dies bestätigt auch die Mediensprecherin des EDA, Silvia Müller, gegenüber tachles. Sie sagt: «Deshalb lässt sich über den Stand der Vorbereitungen beziehungsweise die allfällige Rolle der Schweiz derzeit nichts Konkretes sagen.» Aufgrund der ungeklärten Ausgangslage scheint der Kanton Basel-Stadt unter Druck. In einer Mitteilung des Regierungsrats vom Mittwoch heisst es, der Regierungsrat anerkenne die Bedeutung des 120-Jahre-Jubiläums des Zionistenkongresses. Er stelle aber fest, dass die Vorbereitungszeit von rund einem halben Jahr kaum reiche, um einen Grossanlass, wie er gegenwärtig kolportiert wird, in Basel zu beherbergen. Und: «Sollte der Bundesrat einer Durchführung des Grossanlasses dennoch zustimmen, erwartet der Kanton Basel-Stadt vom Bund eine starke finanzielle und logistische Unterstützung.» Der Regierungsrat schätzt allein die Sicherheitskosten für einen derartigen Grossanlass auf zehn Millionen Franken. Betont wird auch, dass dem Regierungsrat bis heute kein offizielles Programm des Jubiläumsanlasses vorliege, auf das sich die Planungen des Kantons stützen könnten. Der Bundesrat sei für die Beantwortung einer offiziellen Anfrage der israelischen Behörden zuständig. Der Regierungsrat habe den Bundesrat daher bereits Mitte Februar auf den äusserst begrenzten Handlungsspielraum aufmerksam gemacht. Und er betont: «Der Kanton hat auch gegenüber der Delegation seine deutlichen terminlichen und organisatorischen Vorbehalte angebracht. Die israelische Delegation stellte eine rasche offizielle Anfrage in Aussicht. Eine solche ist aber bis heute nicht eingetroffen.»

Auch von Seiten der israelischen Botschaft in Bern hiess am Mittwoch vor Redaktionsschluss, dass keine neuen Informationen hinsichtlich der Feierlichkeiten vorliegen würden – und auch das Büro des israelischen Premierministers vertröstet bei der Frage nach konkreten Plänen auf einen späteren Zeitpunkt. Lange aber können die Planungen wohl kaum mehr hinter vorgehaltener Hand stattfinden – denn eine Konferenz in der angekündigten Dimension mit geplanten 1000 Gästen und einem Dinner mit rund 200 Gästen im Grossen Saal des Hotels Les Trois Rois (vgl. tachles 10/17) verlangt eine weitreichende Planung. Da das Basler Stadtcasino, der Austragungsort des Zionistenkongresses, zurzeit renoviert wird, soll der Kongress offenbar in der Messe Basel stattfinden. Bei aller Geheimnistuerei steht aktuell nur fest, dass sich die Stimmung pro oder kontra den Anlass aufheizen wird, je weniger Details bekannt sind und je mehr Gerüchte verbreitet werden. Es heisst, Einzelheiten sollen vor Pessach bekanntgegeben werden, vermutlich schon nach der Rückkehr Netanyahus von seiner aktuellen China-Reise. Ein Insider sagte gegenüber tachles am Montag: «Netanyahu hat das Datum des Kongresses zur Raison d’être Israels hochstilisiert und wird den Kongress nun umsetzen müssen.» Ob allerdings die internationalen Staatschefs in Basel die Aufwartung machen werden, so wie Netanyahu sich das ausgerechnet hat, bleibt fraglich. Der Countdown läuft auf jeden Fall. 