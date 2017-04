Netanyahu ist «schockiert und empört»

SYRISCHE GIFTGAS-TRAGÖDIE

5. April 2017

Über 100 Menschen starben in der Gegend von Idlib, unter ihnen dutzende Kinder.

Im Rahmen des Staatsaktes auf dem Jerusalemer Herzlberg für den vor 20 Jahren verstorbenen ehemaligen Staatspräsidenten Chaim Herzog nahm Premierminister Binyamin Netanyahu Stellung zu dem am Dienstag in Nord-Syrien in der Gegend der Stadt Idlib durchgeführten Angriff auf Zivilisten, für den wahrscheinlich das Nervengas Sarin eingesetzt worden ist. Über 100 Menschen starben bei dieser wahrscheinlich von Piloten von Staatspräsident Bashar el-Assad und/oder von russischen Maschinen vollführten Attacke, über 400 erlitten Verletzungen. Unter den Toten und Verletzten befinden sich dutzende Kinder. Zynischerweise wurde nach dem eigentlichen Angriff auf Idlib auch das Krankenhaus bombardiert, in das Verletzte des ersten Luftangriffs eingeliefert worden waren. Inzwischen wird der Uno-Sicherheitsrat auf Begehren Frankreichs. Deutschlands und Englands heute Mittwochabend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, an der unter anderem diskutiert werden soll, ob Präsident Assad der Anweisung zur Vernichtung seiner Giftgasreserve nur mangelhaft nachgekommen ist. - Premier Netanyahu nahm mit folgender Bemerkung zur jüngsten syrischen Gastragödie Stellung: «Als ich die Bilder von Babys sah, die nach einer chemischen Attacke in Syrien nach Atem rangen, war ich schockiert und empört. Für eine solche vorsätzliche Attacke auf Zivilisten und Kinder, vor allem mit grausamen und illegalen chemischen Waffen gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Ich appeliere an die internationale Völkergemeinschaft, ihrer Verpflichtung von 2013 nachzukommen, diese schrecklichen Waffen total und definitiv aus Syrien zu entfernen.» [JU]