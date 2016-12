Netanyahu ist «masslos enttäuscht»

KERRYS ABSCHIEDSREDE

29. Dezember 2016

Sechs-Punkteprogramm des scheidenden US-Aussenministers stösst in Jerusalem erwartungsgemäss auf Ablehnung.

In seiner Reaktion auf die lange Rede des scheidenden amerikanischen Aussenministers John Kerry vom Mittwochabend begann Premierminister Binyamin Netanyahu zwar mit seinem «tiefempfundenen Dank» an die USA, sukzessive US-Administrationen, den US-Kongress und das amerikanische Volk für die Unterstützung, die Israel seit vielen Jahrzehnten erhalte. Rasch machte Netanyahu dann aber den Schwenker zu seiner «tiefen Enttäuschung» über Kerry Rede, die so unausgeglichen gewesen sei, wie anti-israelische Resolution, welche die Uno verabschiedet habe. Kerry habe der unablässigen Terrorkampagne ein Lippenbekenntnis erwiesen, welche die Palästinenser «seit fast einem Jahrhundert» gegen den jüdischen Staat führe. «Fast während seiner ganzen Rede machte er Israel verantwortlich für die Abwesenheit von Frieden, indem er leidenschaftlich eine Politik verurtelte, welche es Juden ermögliche, in ihrem historischen Heimland zu leben und in Jeusalem, ihrer ewigen Hauptstadt.» Hunderte von Selbstmord-Bombenattentate, tausende, ja zehntausende von Raketen, Millionen von Israeli in Bombenunterständen seien keine Fussnote in einer Rede, betonte der Regierungschef. Sie sind die Realitäten, welche das Volk in Israel erleiden muss wegen einer irrigen Politik, die seinerzeit den donnernden Applaus der Welt erhalten hat.» Er suche keinen Applaus, sondern die Sicherheit, den Frieden, das Wohlergehen und die Zukunft des jüdischen Staates. «Das jüdische Volk hat seinen Platz unter der Sonne während 3000 Jahren gesucht, und wir lassen uns nicht überreden von einer fehlerhaften Politik, die uns grossen, grossen Schaden zugefügt hat.» Israel brauche sich von fremden Staatsmännern keine Lektionen geben zu lassen über die Wichtigkeit des Friedens. Israels Hand sei von seinem allerersten Tag an im Frieden an seine Nachbarn ausgestreckt. «Wir beten für den Frieden, wir arbeiten täglich seither für ihn, und tausende israelischer Familien haben das ultimative Opfer gebracht, um unser Land zu verteidigen und den Frieden zu fördern.» Netanyahu erinerte auch an das, was Obama 2011 vor der Uno gesagt hatte: «Frieden ist harte Arbeit. Er wird nicht durch Verlautbarungen und Uno-Resolutionen kommen. Wäre es so leicht, hätten man ihn bis jetzt schon erreicht.» Das habe Obama geagt, und er sei im Recht g ewesen. Schliesslich kritisierte Netanyahu Kerry auch dafür, dass er einerseits sagte, die USA könne nicht gegen ihre eigene Politik stimmen. «Genau das aber haben sie bei der Uno getan». Israel sei unter andeem gegen die Resolution gewesen, weil sie «effektiv die Westmauer besetztes palästinensisches Gebiet nannte, weil sie zum Boykott und zu Sanktionen gegen Israel ermunterte, und weil sie einen radikalen Wandel in der US-Politik in Richtung auf die Palästinenser für die endgültige Regelung reflektiert. In diesen Fragen sind wir und die USA sich stets einig darin g ewesen, dass sie direkt, von Angesicht zu Angesicht und ohne Vorbedingungen ausgehandelt werden müssen.» Wie aber könne man Frieden schliessen mit jemandem, der Israels simple Existenz zurückweise, fragte Netanyahu sich. Der Konflikt drehe sich nicht um Häuser oder Gemeinden in der Westbank, Judäa und Samaria, dem Gazadistrikt ode sonstwo, sondern er h andle sich und hat sich stets m Israels «elementares Existenzrecht» gedreht. «Deshalb verhallten meine hunderte von Aufrufen, mit Präsident Abbas in Friedensgesprächen zusammenzusitzen, ungehört. Deshalb hat er meine Einladung, in die Knesset zu kommen, nie beantwortet, und deshalb fährt die palästinensische Regierung fort, jedem, der Israeli ermordet, einen Monatslohn zu zahlen.» Die andauernde Weigerung der Palästinenser, einen jüdischen Staat anzuerkennen, bleibt da Herz des Konflikts, und dessen Entfernung ist der Schlüssel zum Frieden.» - Mahmoud Abbas seinerseirs sagte in seiner Reaktion auf Kerrys Rede, er bleibe einem gerechten Frieden weiterhin verpflichtet als «strategische Entscheidung der Palästinenser». Dann aber folgten seine bekannten Bedigungen: «In der Minute, in der die israelische Regierung einverstanden ist, alle Siedlungsaktivitäten, einschliesslich in und um Ostjerusalem einzustellen und die untezeichneten Abkommen auf der Basis der Gegenseitigkeit zu erfüllen, ist die palästinensische Führung bereit, die Verhandlungen über die endgültige Lösung wieder aufzunehmen auf der Basis des internationale Gesetzes und relevanter internationaler Gesetzesresolutionen, einschliesslich Uno-Resolution 2334 (von letzter Woche, JU).»

In seiner Rede schlug John Kerry die folgenden sechs Grundsätze für jede künftige endgültige Regelung vor:

1. Sichere und anerkannte internationale Grenzen zwischen Israel und einem lebensfähigen, zusammenhängenden Palästina, ausgehandelt auf der Basis der Linien von 1967 mit gegenseitig vereinbarten Gebietsaustaushen.

2. Erfüllung der Vision von Resolution 181 der Uno-Vollversammlung für zwei Staaten für zwei Völker, einen jüdischen und einen arabischen, mit gegenseitiger Anerkennung und voller Gleichberechtigung für alle respektiven Bürger.

3. Eine gerechte, vereinbarte, faire und realistische Lösung für das Thema der palästinensischen Flüchtlinge, mit internationaler Assistenz, welche Kompensationen einschliesst, Optionen und Assistenz bei der Suche nach permanenten Unterkünften, Anerkennung des Leidens und anderer notwendigen Massnahmen, die nötig sind für eine umfassende Lösung, die Konsistent ist mit dem Prinzip von zwei Staaten für zwei Völker.

4. Eine vereinbarte Lösung für Jeusalem als die international anerkannte Hauptstadt zweier Staaten, und Garantie sowie Schutz des freien Zugangs zu den heiligen Stätten, konsistent mit dem bestehenden Status quo.

5. Befriedigung von Israels Sicherheitsbedürfnissen und ein volles Ende der Besetzung, bei gleichzeitiger Gewährleistung einer effizienten Selbstverteidigung Israels und einer Gewährung der Sicherheit der Palästinenser in Palästina in einem souveränen, nicht-militarisierten Staat.

6. Beendigung des Konflikts und aller offenen Forderungen zur Ermöglichung normaler Beziehungen und Festigung der regionalen Sicherheit für Alle, wie die Arabische Friedensinitiative es vorsieht.

Die israelische Vize-Aussenministerin Tzippi Hotovely nennt die Formel «unmöglich und nicht mit der Wirklichkeit korrespondierend. Israel habe seit 25 Jahren ähnliche Formeln versucht, doch statt Frieden hätte man «Inseln des Terrors» erhalten (...) Letztendlich werde eine Resolution nicht durch Reden oder durch einseitige Schritte bei der Uno erreicht. «Das jüdische Volk wird sein Land nicht für einen Terrorstaat aufgeben», beteuerte Tzippi Hotovely. Der Kommentator Chemi Shalev dagegen bezeichnet in «Haretz» Kerry Rede als eine «freimütige, umfassende und programmatische Rede» in der er den komplexen, dennoch aber einzig möglichen Entwurf zur Erreichung einer Zweistaatenlösung darlegte». Kerrys detaillierte und ehrliche Ausführungen seien ein «passendes Ende für eines der hässlichsten Kapitel in den US-israelischen Beziehungen.» Form und Inhalt des nächsten Kapitels deutete nach Kerry Rede der designierte Präsident Donald Trump auf Twitter an: «Bleib stark Israel, der 20. Januar nähert sich rasch.» Seit der Uno-Resolution von letzter Woche habe Trump, wie Shalev schreibt, Israel mit allgemeinen Worten der Unterstützung getröstet, dabei aber ausdrücklich darauf verzichtet, den von der Uno verurteilten Siedlungen den Rücken zu stärken. «Netanyahu, den diese schreiende Unterlassung offenbar nichts ausmacht, dankte dem künftigen Präsidenten mit warmen Worten und erwähnte in seinem Tweet speziell Trumps Tochter Ivanka und Sohn Donald Jr.» Das zeige nur, dass Israel mehr als gewillt sei, Trump nicht nur als Präsidenten zu umarmen, sondern auch als Dynastie. Zum Schluss seiner Ausführungen erteilt Chemi Shalev der heutigen israelischen Führung eindeutige Noten: «Netanyahu hält weder etwas von Sharons Regel wonach «Zurückhaltung Stärke» manifestiere, noch von Rabins Maxime, wonach «Weinen keine Führerschaft» kreiere. «In diesen Tagen, in Netanyahus Israel, ist Hysterie Stärke, Weinen ist Führung und «Gewalt» schreien ist das neue zionistische Ideal.» Jahrzehnte der Unterstützung, die Kerry Israel im Senat und im State Department bewiesen habe zählten nicht im Vergleich zur Sorge um jede einzelne israelische Siedlung. «Acht Jahre de standhaften Unterstützung Obamas für Israel Sicherheit werden weggeworfen, wenn die Administration es wagt, Netanyahus immer wiederkehrende Ausrede anzuzweifeln, dass Israel nichts falsch gemacht habe, sonden nur die Palästinenser. «Undank, so sagen die jüdischen Weisen, ist die absolut schlechteste aller Eigenschaften. Wer Gutes mit Schlechtem vergilt, von dessen Haus wird Schlechtes nicht weichen.» [JU]