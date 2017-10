Netanyahu gratuliert Kurz

JERUSALEM-WIEN

17. Oktober 2017

Der designierte Kanzler nimmt Einladung nach Israel an.

In einem Telefongespräch am Montagabend sprach Premierminister Binyamin Netanyahu mit dem designierten österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und gratulierte ihm zu seinem Wahlsieg. Österreich habe in den letzten Jahren, so fügte Netanyahu hinzu, viel getan für die Bewahrung des Andenkens an den Holocaust und den Kampf gegen den Antisemitismus. Der designierte Kanzler dankte dem Premierminister und meinte, er sei interessiert, die Freundschaft mit und die Kontakte zu Israel zu entwickeln. Netanyahu erwähnte in dem Gespräch auch das Thema der iranischen Aggression und lud den designierten österreichischen Kanzler zu einem Besuch nach Israel ein. Kurz reagierte positiv und sagte, er wäre glücklich, Israel bald eine Visite abzustatten. [TA]