Netanyahu gelobt «Stärkung des Siedlungswerks»

SONDERSITZUNG DER KNESSET

7. Juni 2017

Nostalgische Parlamentssitzung zu «50 Jahre Sechstagekrieg».

An einer Sondersitzung der Knesset aus Anlass des 50. Jahrestags des Sechstagekriegs sprachen Abgeordnete in nostalgischen Tönen über die Siedlungen in der Westbank, deren Stärkung Regierungschef Binyamin Netanyahu in Anwesenheit von Parlamentariern und hunderten geladener Gäster gelobte. Durch Abwesenheit glänzten die Abgeordneten der links-liberalen Meretz-Partei. Sie boykottierten die Sondersitzung, nachdem Miglieder der Opposition Knessetsprecher Yuli Edelstein dafür kritisiert hatten, der ihrer Meinung nach über die negativen Aspekte der israelischen Herrschaft über die Westbank und Ostjerusalem hinweggesehen habe. Für Netanyahu war aus seiner Sicht alles klar: «Die IDF haben nicht die Kontrolle über das souveräne Territorium eines anderes Landes übernommen. Die internationale Völkergemeinschaft hat die Jordanier nicht anerkannt, die das Territorium bis 1967 besetzt hatten. Wir kehrten berechtigteweise in unser Heimland zurück. Hebron und Kiryat Arba blühen, und der Etzion-Block hat zu seinem früheren Glanz zurückgefunden.» Zumindest die palästinensische (Merheits-) Bevölkerung von Hebron sehen das erblühende Hebron in einem wesentlich anderen Licht. Während die jüdischen Siedler in der Patriarchenstadt nur dank einer massiven Armeepräsenz einigermassen ruhig in Hebron leben können, sind die Palästinenser in ihrer Bewegungsfreiheit durch ebenb diese Armee arg eingeschränkt. Ganze Strassenzüge sind geschlossen, was die Wege für die Zivilbevölkerung masslos verlängert. All dies kümmert Premier Nentanyahu kaum. Er will, wie er vor der Knesset bekräftigte, das Siedlungswerk «bewahren und stärken». Der Konflikt sei kein territorialer und gehe nicht um Judäa, Samaria und den Gazastreifen. «Der Konflikt geht nicht um die Errichtung eines Staates, sondern um die Zerstörung eines Staates, und ich erwarte von den Ländern, zu verlangen, dass die Palästinenser Israel endlich anerkennen. Dieses Prinzip ist fundamental, der Grabstein und die Wurzel des Konflikts.» Netanyahu fuhr fort und betonte, dass Jeder das Recht habe, in seinem Heim zu leben, und niemand dürfe ihn entwurzeln. «Wir können die Siedlungen von Judäa und Samaria behalten, ohne eine Katastrophe hinaufzubeschwören, wenn wir wissen, wie zusammenzuarbeiten. Die Vergangenheit beweist, dass wir, wenn wir alle zusammenstehen, Erfolg haben. Sind wir gespalten, dann leidet der Staat Israel.» Parlamentssprecher Edelstein seinerseits betonte sein Bestreben für die Knesset, die Gebiete formell zu annektieren. Man sollte sich vermutlich also für die absehbare Zukunft für Israel dies- und jenseits der «grünen Linie» auf eine kaum konfliktsfreie, dafür umso mehr spannungsgeladene Atmosphäre gefasst machen. [JU]