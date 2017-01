Netanyahu geht definitiv nicht hin

TRUMPS AMTSEINSETZUNG

Büro des Premierministers bereitet diesbezüglichen Gerüchten ein Ende.

Der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu nimmt definitiv nicht an der am 20. Januar in Washington stattfindenden Amtseinsetzung von Donald Trump als US-Präsident teil. Das Netanyahu nahestehende Gratisblatt «Israel Hajom» machte mit einem entsprechend Hinweis und der Bemerkung, dass ausländische Staatsmänner für gewöhnlich an den Inaugurationsfeierlichkeiten nicht teilnehmen, den in Israel grassierenden Gerüchten den garaus, wonach Netanyahu eine Einladung nach Washington erhalten habe. Das Büro des Premierministers erklärte auch, die Absage seines Auftritt an dem am 18. Januar beginnenden Weltwirtschaftsform von Davos habe nichts mit den polizeilichen Untersuchungen gegen den Premier wegen Korruption zu tun. Immerhin darf Netanyahu für sich in Anspruch nehmen, dass Trump Israel versicherte hat, die Dinge würden nach seiner Amtsübernahme klar anders aussehen, und dass er Netanyahu eingeladen habe, sich mit ihm «bei der ersten sich b ietenden Gelegenheit» in den USA zu treffen. [TA]