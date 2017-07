Netanyahu gegen das liberale Judentum

ISRAEL

Andreas Mink, 30. Juni 2017

Der nun gefällte Entscheid der Knesset, den Plan für eine Zone des gemischtgeschlechtlichen Gebets an der Klagemauer entgegen früheren Absichten aufs Eis zu legen, ist auch ein für die Beziehungen Israels zur Diaspora aussagekräftiger Faktor. Offenbar vermutet Netanyahu als treibende Kraft hinter dem Rückzieher des Parlaments, dass die amerikanische liberale jüdische Gemeinschaft als Folge der Wahl Donald Trumps, der Erstarkung der politischen Macht der modernen Orthodoxie und der zunehmenden gemischtreligiösen Heiraten in den USA geschwächt sei und sich bald auflösen würde. So schien ihm wohl die Zeit reif, zugunsten seines eigenen politischen Kalküls eine ausgewachsene Krise mit den amerikanischen Liberalen in Kauf zu nehmen. Doch er könnte sich in doppelter Hinsicht täuschen. Einerseits hat Trumps Wahl den Kampfgeist des konservativen und des Reform-Judentums in den USA, das sich entschlossen zeigt, seine Werte politisch härter denn je zu verteidigen, nur befeuert. Und dieser Kampfgeist dürfte sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch gegen die Missachtung Israels eben dieser Werte richten. Andererseits zeigt sich Netanyahus Gegner Naftali Bennett entschieden feinfühliger und pragmatischer; seine religiöse Identität schliesst auch ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des jüdischen Volkes als Gesamtheit ein. So könnte er durchaus als Gewinner aus Netanyahus Spiel mit dem Feuer hervorgehen. Die Zeit wird zeigen, ob Netanyahu diesmal tatsächlich aufs richtige Pferd gesetzt hat.