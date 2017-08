Netanyahu für Schliessung des Israel-Büros

AL JAZEERA

7. August 2017

Das Al Jazeera Büro in Israel wird geschlossen. Die Behörden werfen dem Nachrichtensender Anstachelung zur Gewalt vor.

Die Sicherheit komme vor dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das sagte am Sonntag der israelische Kommunikationsminister Ayoub Kara, als er einen von Premier Binyamin Netanyahu unterstützten Fünf-Punkteplan zur Schliessung der Israel-Büros des qatarischen Kabelnetzwerks Al Jazeera enthüllte. Auf Twitter gratulierte Netanyahu seinem (drusischen) Minister wie folgt: «Meinen Instruktionen folgend unternahm er heute verschiedene praktische Schritte, um die aufhetzerischen Aktionen von Al Jazeera in Israel zu beenden.» Minister Kara ist der Ansicht, Al Jazeera sollte daran gehindert werden, von Israel aus zu senden. «Ich möchte klarstellen», sagte der Kommunikationsminister an einer Pressekonferenz, «dass die Sicherheit und das Wohlergehen unserer BürgerInnen in der Zeit von Terror wichtiger sind als die Ausdrucksfreiheit. Punkt Schluss. Diese Freiheit bedeutet nicht die Freiheit zu hetzen. Die Demokratie hat ihre Grenzen», betonte er und fügte hinzu, führ ihn bestünden keine Zweifel daran, dass er es vorziehe «unsere Bürger und Soldaten am Leben» zu sehen. Kara bat das Staatliche Pressebüro (GPO), die Pressekarten der Reporter von Al Jazeera zu widerrufen. Er sprach auch zu den Kabel- und Satelliten-TV-Stationen in Israel, die, wie es hiess, ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachten, mit dem Ausstrahlen von Al Jazeera aufzuhören. – Die Foreign Press Association (FPA), der Auslandspresseverein in Israel, meldete seine starken Bedenken gegen Karas Schritte an. [JU]