Netanyahu fliegt erneut zu Putin

JERUSALEM

21. August 2017

Südsyrischer Waffenstillstand soll in Sotschi diskutiert werden.



Die Folgen des von den USA und Russland ausgehandelten Waffenstillstands in Süd-Syrien dürften im Zentrum des für Mittwoch vorgesehenen Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Vladimir Putin und dem israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu im Touristenort Sotschi am Schwazen Meer sein. Generell sollen laut einer Meldung des Jerusalemer Büros des Premierministers die jüngsten Entwicklungen in der Region Themen des Gesprächs sein. Im Übrigen aber dürfte für die israelische Seite die unveränderte Besorgnis über den Waffenstillstand, vor allem dessen Auswirkungen auf die Region angesichts der fortdauernden Versuche Teherans sein, verstärkt in Syrien Fuss zu fassen. Auch in den Gesprächen einer israelischen Verteidigungsdelegation mit amerikanischen Amtskollegen in Washington dürfte der Waffenstillstand in Syrien im Zentrum stehen. Die Gespräche werden sich laut der Erklärung eines Offiziellen des Weissen Hauses «auf Israels Sicherheitsbedürfnisse gegenüber Syrien und Libanon konzentrieren.» Israel bleibt weiter unzufrieden darüber, dass sich seine Sicherheitsinteressen in den Waffenstillstandsabkommen nicht in zufriedenstellender Weise reflektieren. Regelmässige Treffen zwischen Netanyahu und Putin sind inzwischen zu Routineerscheinungen in den bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Staaten geworden. [JU]