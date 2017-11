Netanyahu erklärt sich solidarisch

TEXAS-SCHIESSEREI

6. November 2017

Die «Brutalität» des Feuerüberfalls auf Kirchenbesucher sei zutiefst erschreckend, so Netanyahu.

Der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu erklärte seine Solidarität mit den mindestens 26 Toten und Hinterbliebenen des Feuerüberfalls vom Sonntag auf eine Baptistenkirche in Süd-Texas. Die Brutalität des Geschehens hätte ihn zutiefst erschreckt, betonte der Premierminister. «Unser Herzen sind mit den Opfern, Hinterbliebenen und dem amerikanischen Volk», sagte Netanyahu. Das Verbrechen trug sich am Sonntag kurz vor Mittag in der First Baptist Church von Sutherland Springs, knapp 50 Kilometer südöstlich von San Antonio zu. Neben den Toten gab es noch mindestens 20 teils schwer Verletzte zu beklagen. Der als Devin Kelley identifizierte mutmassliche Täter wurde in seinem Fahrzeug vermutlich von einem Zivilisten erschossen. Seine Motive blieben zunächst unklar. – Rabbi Yechiel Eckstein, Gründer und Präsident der International Fellowship of Christians and Jews, nannte das Geschehen einen «Akt des Terrors». Der Terror, der in ein Haus des Gebets eindringe, sei «besonders schlecht und grausam und trachtet danach, die jahrzehntelange Arbeit des Brückenbauens zwischen Menschen des Glaubens zunichtezumachen.» [TA]