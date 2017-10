Netanyahu – ein treuer Vasall?

Die Russen, die Chinesen und natürlich die geschäftstüchtigen Europäer waren hellauf entsetzt über Trumps gefährlichen Kurs. Natürlich hat sich Trump mal wieder wie ein Elefant im Porzellanladen aufgeführt, natürlich hat er so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte, wenngleich die Generäle um ihn, zusammen mit dem Aussenminister, versuchten, das Schlimmste zu verhüten, was ihnen ja auch einigermassen gelang.

Trump hat allerdings auf einen Umstand aufmerksam gemacht, der von vielen anderen Staaten irgendwie hingenommen zu werden scheint: dass der Iran seinen Einfluss ausbaut, dass er Interkontinentalraketen testet, dass er sogar insgeheim für die zukünftige Wiederaufnahme des Atomprogramms die entsprechenden Technologien weltweit zu bekommen versucht. Und: dass das Abkommen ja schon in wenigen Jahren auslaufen wird – was dann?

Wie Trump dies gemacht hat, war total und vollkommen falsch. Und es ist offen, ob er daher genug Mittel haben wird, den Iran in all den oben genannten Punkten wirklich unter Druck zu setzen, noch dazu, nachdem er die Verbündeten in Europa verprellt hat.

Aber was hätte Netanyahu machen sollen, wenn nicht Trump über alle Massen zu loben? Netanyahu ist zutiefst überzeugt, dass der Iran die eigentliche grosse Bedrohung für Israel sei. Ob das so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Auch Netanyahu hat im Kampf gegen das Abkommen viel Porzellan in Washington zerschlagen, mit noch unabsehbaren Folgen, falls eines Tages wieder ein demokratischer Präsident im Weissen Haus sitzen sollte.

Also: Netanyahu musste Trump loben und wie sein treuer Vasall erscheinen. Allein schon deshalb, weil er auf Trump angewiesen ist, noch mehr als auf Obama. Damals hatte er noch den Kongress als Unterstützung gegen den smarten Präsidenten, jetzt aber nicht mehr. Und auch Netanyahu hat längst begriffen, wie unberechenbar Trump ist, also muss er vorsichtig, sehr vorsichtig agieren, noch dazu, wo Trump ja irgendwie die verfahrene Kiste, genannt «Friedensprozess», sehr zum Unwillen von Netanyahu aus dem Dreck ziehen will.

Also lobt er Trump – und spricht gleichzeitig von «Korrekturen», die es zu machen gelte beim Vertrag. Weil auch ihm klar ist, dass der Kongress wohl nicht so fahrlässig sein wird, das Abkommen durch neue Sanktionen zu gefährden.

Und wer weiss – vielleicht kommt insofern wieder Bewegung in die Geschichte, als auch die Europäer irgendwann einsehen müssen, dass der Iran in seiner Gefährlichkeit, nicht nur für Israel, sondern für den gesamten Nahen Osten, noch lange nicht gezähmt ist.

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.