Netanyahu der Bestechung und des Betrugs verdächtigt

ISRAELS POLIZEI:

4. August 2017

Premierminister: Kampagne zur Änderung der Regierung wird misslingen.

Israels Premierminister Binyamin Netanyahu ist der Bestechung, des Betrugs und des Vertrauensmissbrauch in zwei Fällen verdächtigt. Das zumindest bestätigte die Polizei am Donnerstagabend, als sie ein Veröffentlichungsverbot für die laufenden Gespräche zur Rekrutierung eines Kronzeugen der Anklage (Netanyahus ehemaliger Stabschef Ari Harow) beantragte. Dem Ansinnen wurde stattgegeben, und das Verbot ist bis zum 17. September in Kraft. Das Büro des Premiers reagierte am Donnerstag mit folgender Stellungsnahme: «Wir weisen die unbegründeten Behauptungen gegen den Premierminister rundweg zurück. Die Kampagne zur Änderung der Regierung läuft. Doch sie wird aus einem einfachen Grund zwangsläufig misslingen: Da wird nichts sein, denn da war nichts.» General-Staatsanwalt Avichai Mendelblit meinte zur Sache, es seien Fortschritte erzielt worden in den Gesprächen mit Ari Harow, der kurz vor der Unterzeichnung des Abkommens stehen soll, Kronzeuge der Anklage zu werden. Mendelblit bat die Medien: «Lasst uns in Frieden arbeiten und die Wahrheit finden.» Harow selber, das sollte nicht übersehen werden, ist der Bestechung verdächtigt, des Betrugs, der erschwerten Betrugs und der Geldwäscherei. [JU]