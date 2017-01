Netanyahu dankt Kingston für Abstimmungsverhalten

ISRAEL-JAMAICA

17. Januar 2017

Jamaica blieb im Oktober der Abstimmung über eine «absurde» Unesco-Resolution fern.

Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu dankt seinem jamaikanischen Amtskollegen für die Weigerung seines Landes, an der Unesco-Abstimmung im Oktober teilzunehmen, welche die jüdischen Verboindungen zum Jerusalemer Tempelberg ignoriert hatte. «Unsere Beziehungen sind stets freundschaftlich. Wir würdigen die Tatsache, dass Sie sich nicht an der jüngsten Abstimmung gegen Israel bei der absurden Unesco-Resolution beteiligt haben», sagte Netanyahu Premier Andrew Holness anlässlich von dessen dreitägiger Israelvisite, die am Sonntag zu Ende gegangen war. Das berichtete der «Jamaica Observer». Beide Premierminister trafen sich am Donnerstag in Jerusalem anlässlich der ersten derartigen Visite eines Führers der karibischen Nation im jüdischen Staat. Zur Debatte standen mögliche Kooperationen in den Bereichen Wasser, Landwirtschaft und inländische Sicherheit. – Unter den 2,7 Millionen Einwohnern von Jamaica zählt man auch rund 300 Juden. [TA]