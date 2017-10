Netanyahu bleibt Federation-Konferenz fern

ISRAEL-USA

23. Oktober 2017

Der Gemeindedachverband «Jewish Federations of North America» muss im November auf einen gewohnten Gast verzichten. Bislang hat Benjamin Netanyahu seine Teilnahme zu der Jahresversammlung noch nicht bestätigt.

Die Generalversammlung der «Jewish Federations of North America» ist stets ein Highlight auf dem Kalender des jüdischen Lebens der USA. Doch zu dem diesjährigen Treffen in Los Angeles vom 12.-14. November müssen die JNFA ohne einen gewohnten Gast auskommen: Der israelische Premier Benjamin Netanyahu will der Veranstaltung fernbleiben.

Die JFNA-Sprecherin Rebecca Dinar erklärte Nachrichtenagentur JTA dazu am Sonntag, die Staatsführung Israel sei stets an den Jahrestagungen vertreten und so sei Netanyahu nach seinem Auftritt 2016 erneut eingeladen worden. Aber der Premier sei gerade zu der UN-Hauptversammlung in den USA gewesen und habe keinen Termin mehr frei für einen erneuten Besuch im Lande. Dinar sagt, ihr Verband diskutiere momentan eine Video-Botschaft Netanyahus an die Jahresversammlung.

Dass derart wichtige Details noch nicht geregelt sind, spricht jedoch für ein gespanntes Verhältnis zwischen den Federations und Netanyahu. Beobachter halten dies für ein Produkt der wachsenden Spannungen zwischen der jüdischen Gemeinschaft in den USA ausserhalb der Orthodoxie und Israel aufgrund der Kritik vieler Juden an der Trump-Regierung und Netanyahus Nähe zu dem US-Präsidenten. [AM]