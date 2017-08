Netanyahu begrüsst den Besuch der von Trump angekündigten Delegation

JERUSALEM

14. August 2017

Die beiden Sonderemissäre Kushner und Greenblatt werden in der letzten Augustwoche im Nahen Osten erwartet.



Die Delegation, die US-Präsident Donald Trump demnächst in die Region entsenden will, um den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen, werde von Israel «willkommen geheissen». Das sagte am Sonntag der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu. Laut Aussagen eines Offiziellen in Jerusalem dürfte die hochkarätige US-Mission in der letzten Augustwoche in der Region erwartet werden. Bereits am Freitag hatte es in Washington geheissen, die von Trump auf Reisen geschickte Spitzendelegation werde Israel, die Palästinensische Behörde und einige Araberstaaten besuchen. Neben Kushner und Greenblatt sticht im Washingtoner Team vor allem Dina Powell, die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin hervor. Gemäss einer Lagebeurteilung des Weissen Hauses sei Trump weiterhin entschlossen, den israelisch-palästinensischen Friedensprozess voranzutreiben. Nach der Entspannung der Jerusalemer Tempelbergkrise würde sich eine neue Gelegenheit bieten, die Bemühungen fortzusetzen, die der US-Präsident kurz nach seinem Amtsantritt in die Wege geleitet habe. [TA]