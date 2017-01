Netanyahu annulliert Teilnahme am WEF

DAVOS

10. Januar 2017

Das Büro des Premierministers begründet den Entscheid nicht.

Liebäugelt der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu effektiv mit einer Anwesenheit an der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar in Washington, und passen ihm daher die Daten des Davoser Welt-Wirtschaftsforums (17.-20.1.) nicht? Vielleicht steht ihm angesichts der gegen ihn laufenden Korruptionsuntersuchungen der Sinn schlicht nicht nach glamourösen Tagen unter der Welt-Prominenz im Graubünden? Tatsache ist, dass das Büro des israelischen Premiers am Wochenbeginn Netayanhus Beschluss, Davos für dieses Jahr die kalte Schulter zu zeigen, veröffentlichte, ohne ihn zu begründen, was natürlich die Spekulationen noch weiter ankurbeln wird. «Es gibt einen Plan für ein Treffen Trumps mit Netanyahu», meinte eine Quelle nahe zum Übergangsteam des designierten US-Präsidenten gegenüber der «New York Post». Die beiden würden die ganze Zeit miteinander reden, und Netanyahu spricht von der Möglichkeit, zur Amtseinführungsfeier zu kommen», fügte die Quelle hinzu. – Schon vor einigen Tagen soll der israelische Premier angeblich ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May am Rande des Davoser Anlasses annulliert haben, und zwar dem Vernehmen nach wegen der Unterstützung der Anti-Siedlungsresolution der Uno durch London. Während das Büro des Premiers später dementierte, dass ein solches Treffen überhaupt geplant gewesen sei, sagte der stellvertretende Missionschef der britischen Botschaft in Tel Aviv gegenüber der «Times of Israel», dass Pläne für ein informelles Treffen der beiden Politiker sehr wohl bestanden hätten. Gründe für eine Abwesenheit Netanyahus von der diesjährigen Auflage des Davoser WEF gibt es also durchaus, und vorerst darf jeder selber entscheiden, für welche Variante er/sie sich entscheidet. [JU]