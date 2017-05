Nepotismus der Kushner-Familie erreicht China

TRUMP-REGIERUNG

8. Mai 2017

Die Immobilienfirma von Jared Kushner wirbt in China um Investoren und verspricht dabei auch Hilfe bei der Einbürgerung in den USA.

Die Agitation gegen Immigranten hat Donald Trump mit zu seinem Wahlsieg verholfen. Seit Januar geht seine Regierung hart gegen undokumentierte Migranten vor und beschränkt die Einwanderung qualifizierter Job-Sucher. Doch in der letzten Woche hat Trump ohne grosses Aufsehen ein Gesetz für sogenannte EB-5-Visen verlängert. Diese eröffnen wohlhabenden Ausländern einen schnellen weg zu der amerikanischen Staatsbürgerschaft, sofern sie mindestens eine halbe Million Dollar in den USA investieren und zwei Jahre im Lande leben.

Schon einen Tag später hat Nicole Kushner Meyer mit der Aussicht auf EB-5-Visen in Beijing chinesische Investoren umworben. Diesen Zusammenhang hat die «Washington Post» am Sonntagabend vermeldet (Link). Die Schwester des Präsidenten-Beraters und -Schwiegersohnes Jared Kushner war im Reich der Mitte unterwegs, um Anleger für ein neues Objekt der Familienfirma «Kushner Companies» in New Jersey zu finden.

Wie von der «New York Times» und der «Washington Post» bereits Ende letzter Woche berichtet, hat das Unternehmen dafür glamouröse Werbeveranstaltungen in Luxushotels ausgerichtet. Fanden amerikanische Reporter zunächst Zugang zu einer Veranstaltung der Kushner Companies in Beijing, standen Times-Journalisten am gestrigen Sonntag in Shanghai vor verschlossenen Türen (Link).

Teilnehmer der Veranstaltung in dem Four Seasons Hotel in Shanghai berichteten aber, Nicole Kushner Meyer habe auch Ihnen gegenüber mit dem direkten Draht der Kushner-Familie zu dem Präsidenten argumentiert. Eine Teilnehmerin gab sich der Times gegenüber davon besonders beeindruckt und sagte, dies sei «eine Extra Punkt» für ihre Investment-Entscheidung.



Jared Kushner hat sich als Präsidenten-Berater nicht vollständig von seinem Engagement in den Kushner Companies getrennt (topnews berichtete). Er hat vor Trumps Wahlsieg aktiv chinesische Investoren für diverse Objekte der Familienfirma und ein Objekt in New Jersey speziell für EB-5-Aspiranten gesucht. Ende 2016 eröffnete die Firma in Jersey City ein Wohn-Hochhaus, das zahlreiche Chinesen als Anleger gefunden hatte. Diese brachten dafür zusammen 50 Millionen Dollar ein.

Neben zahlreichen anderen Aufgaben wie der Modernisierung des gesamten Staatsapparates und einem Frieden im Palästina-Konflikt fallen nun die Beziehungen zu China in das prall gefüllte Portfolio Kushners. [AM]