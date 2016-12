Neonazis wollen bewaffnet gegen Juden marschieren

MONTANA

28. Dezember 2016

Aufruf auf der Website «The Daily Stormer».

Die amerikanische Neo-Nazi-Website «The Daily Stormer» ruft zu einem bewaffneten Marsch weisser Rassisten auf im Bestreben, eine jüdische Gemeinde in US-Staat Montana zu belästigen. Die grafische Ankündigung des Marsches in Whitefish, Montana, die letzte Woche online gegangen ist, wurde über einer Fotografie publiziert, das den Eingang zum KZ Auschwitz zeigt und einen gelben Davidstern mit der Aufschrift «Jude» enthält. Die Veröffentlichung fordert Anhänger auf, in Whitefish, dem Wohnort von Richard Spencer, dem Führer der alt-rights Extremisten, gegen Juden schriftlich und mit antisemitischen Telefonanrufen aktiv zu werden. In der Publikation wird behauptet, die jüdischen Einwohner würden die Geschäftsinteressen von Spencers Mutter in der Stadt «bedrohen». In der online Publikation enthalten sind auch die Namen, Telefonnummern und Adressen der jüdischen Einwohner von Whitefish, zusätzlich zur Fotografie eines Kindes. Schliesslich findet sich in der makabren Publikation auch durch gelbe Sterne ergänzte Bilder von jüdischen Bürgern in Whitefish. [TA]