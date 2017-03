Nazigold und Siegfriedskopf

WIEN

Charles E. Ritterband, 17. März 2017

Zwei Künstler widmen sich in zwei Projekten der schwierigen Vergangenheitsbewältigung an der Universität Wien.



Das aus Salzburg beziehungsweise Paris stammende Künstlerteam Bele Marx und Gilles Mussard widmet sich erneut mit zwei kritischen künstlerischen Interventionen der schwierigen Vergangenheitsbewältigung an der Universität Wien. Die geschichtsträchtige Alma Mater Rudolphina Vindobonensis ist heute mit 94 000 Studierenden und rund 9700 Mitarbeitern und einem Angebot an 187 Fächern nicht nur die mit Abstand grösste Hochschule in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum, zudem eine der umfangreichsten in ganz Europa. Gegründet im Jahr 1365, ist sie zudem die älteste Universität im deutschen Sprachraum. Elise Richter hatte sich 1905 als erste Frau an der Universität Wien habilitiert – sie starb 1943 in Theresienstadt.

Dunkle Flecken

Die weltberühmte Universität hat, wie fast alle Institutionen in diesem Land, dunkle Flecken aufzuarbeiten. Lange vor dem «Anschluss» an Nazideutschland 1938 kam es zu antisemitischen Exzessen; in der NS-Zeit wurden jüdische Lehrkräfte und Studierende aus den Heiligen Hallen der Alma Mater verbannt, und selbst in der Nachkriegszeit machte sich der Antisemitismus bemerkbar. Der sogenannte Siegfriedskopf, eine Skulptur, die das Haupt eines germanischen Recken darzustellen hatte, wurde 1923 zur Ehrung der österreichischen beziehungsweise deutschen Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Aula der Universität aufgestellt und entwickelte sich zur Ikone

der deutsch-nationalen Studentenverbindungen, der berüchtigten «Burschenschaften» – und damit, für liberale und linksgerichtete Studierende und einen Teil der österreichischen Öffentlichkeit überhaupt, zum Stein des Anstos-ses. Vor einigen Jahren kam es zu einem – von der Rechten mit einem empörten Aufschrei quittierten – «Attentat», als dem Kopf nämlich von linken Studenten demonstrativ die Nase abgehauen wurde. Bele Marx und Gilles Mussard erhielten im Jahr 2005 den Auftrag, den nunmehr von der Aula in den Arkadenhof transferierten und mit restaurierter Nase versehenen Siegfriedskopf in einen neuen, kritischen Kontext zu stellen.

Kontroverses Denkmal

Sie haben das kontroverse Denkmal symbolisch «von seinem Sockel gestürzt», in seine Bestandteile zerlegt und mit einer raffinierten gestalterischen «Inszenierung» künftige rechtsextreme Rituale unterbunden: Sie haben den Kopf in einen massiven Glas-Sarkophag versenkt, der aber mittels einer ausgeklügelten Technik mit einem im Glas eingelassenen Text versehen ist – der autobiografischen Erzählung einer jüdischen Germanistikstudentin namens Minna Lachs, welche antisemitische Übergriffe an der Universität Wien in den 1920er-Jahren, also lange vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus, schildert. Der flächendeckende Text verunmöglicht den Durchblick durch das nur scheinbar durchsichtige Glas und damit die «Heldenverehrung» durch rechtsextreme Aktivisten. Für die Künstler thematisiert ihre Arbeit die «Bücherverbrennung» durch die Nationalsozialisten; Schrift und Kontext dominieren nunmehr die Skulptur. In diktatorisch geführten Regimes würden zuerst Schriften zensuriert oder vernichtet, argumentieren die beiden Künstler. Falls sich künftig «Angriffe auf die Schrift» ereignen würden, könnte sich der Text der jüdischen Studentin «selbst verteidigen» und seine «Dominanz stärken», denn selbst ein Angriff mit einem Vorschlaghammer würde die Wirkung und Lesbarkeit der Schrift durch die entstandene Lichtbrechung zusätzlich verstärken – eine raffinierte künstlerische Schutzvorrichtung.

Neue «Intervention»

Die beiden Künstler arbeiten jetzt an einer neuen Intervention, diesmal in der Eingangshalle des Haupteingangs, wo auf einer Marmortafel die Namen sämtlicher Universitätsrektoren eingraviert sind. Den beiden Nazi-Rektoren Friedrich Knoll (1938) und Eduard Pernkopf (1943) schlägt Gilles Mussard mit Einverständnis der Universitätsleitung die Vergoldung aus der Schrift – «Rückgewinnung des Nazigolds» wie scherzhaft kommentiert wird. Das neue Projekt, zu dem auch die neu gestaltete Gedenkwand mit den Fotos der in der zweiten Republik nicht mehr nach Österreich eingeladenen jüdischen Nobelpreisträger gehört, wird Mitte April offiziell der Öffentlichkeit präsentiert – man darf gespannt sein. 