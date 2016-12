Nazi-Graffiti an Anne-Frank-Kindergarten

MONTREUIL

28. Dezember 2016

Einer der Slogans: «Alle dreckigen Juden und Roma vernichten».

Der Anne-Frank-Kindergarten im Pariser Vorort Montreuil ist über Weihnachten mit Hakenkreuzen und Graffiti gegen Juden und Roma verschmiert worden. Die französischen Behörden haben versprochen, die Verantwortlichen für die in schwarzer Farbe an den Eingang des Kindergarten gemalten Slogans zu bestrafen. Die Slogans verlangen auf französisch, «alle dreckigen Juden und Roma» zu vernichten. Juliette Timsit, die in der Nähe wohnende ehemalige Rektorin des Kindergartens, in dem 106 Kinder in Alter zwischen drei und sechs Jahren eingeschrieben sind, glaubt, dass die Schule wegen ihres Namens ins Visier genommen worden ist. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, und Arbeiter der Stadtverwaltung haben die an die Wände geschmierten Slogans übermalt. «Die Inschriften an der Anne-Frank-Schule in Montreuil sind grässlich. Diese Aktionen werden nicht ungestraft bleiben», schrieb der französische Bildungsminister Najat Vallaud-Belkacem auf Twitter, und Gaylord Le Chequer; der Vize-Bürgermeister von Montreuil fügte hinzu, dass solche Hassaktionen und Slogans in dieser Stadt nichts zu suchen hätten. [TA]