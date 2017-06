Nationalistischer Politiker: Holocaustleugnung legitimieren

ESTLAND

5. Juni 2017

Herabspielung der sowjetischen Heherrschung des Landes soll bestraft werden.

Georg Kirsberg, ein estnisch-nationalistischer Politiker, der sich bei den Wahlen vom kommenden Oktober um einen Abgeordnetensitz für die Konservative Volkspartei bewerben will, setzt sich in seiner Wahlpropaganda für eine Legitimierung der Holocaustleugnung ein. Stattdessen sollen Jene bestraft werden, die die sowjetische Beherrschung des Landes herabspielen. In diesem Sinne hat die Estnische Nationale Rundfunkgesellschaft den Politiker zitiert. «Wir werden die Holocaustleugnung entkriminalisieren und stattdessen eine korrekte Lehre der Geschichte des Dritten Reichs einführen», sagte Kirsberg. Seine rechtsextreme Partei unterstützt die Widerrufung der Staatsbürgerschaft und die Deportation von «Russen, die Estland gegenüber feindlich eingestellt sind». Das ist eine Anspielung auf ethnische Russen oder in Estland lebende Sprecher dieser Sprache. Zu diesen zählen die meisten Juden des Landes. – Die 2012 gegründete Partei hat sieben der 101 Sitze im estnischen Parlament. Sie befürwortet auch das Bauverbot für neue Moscheen und russisch-orthodoxe Kirchen. Anti-russische Gefühle haben in den baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland sowie an anderen Orten in Ost- und Zentraleuropa dramatisch zugenommen. Di expansionistische Politik unter Präsident Vladimir Putin erweckt Bitterkeit über die Dominanz Moskaus jenes Teils der Welt vor dem Fall des Kommunismus. Parallel dazu stellt man eine Welle des Nationalismus fest, oft begleitet von eier Leugnung der Kollaboration dieser Staaten mit den Nazis. – In Estland leben heute schätzungsweise 2500 Juden. [TA]